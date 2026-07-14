A resposta de Dino contra críticas de interferência na política

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O ministro Flávio Dino (STF) rebateu críticas sobre suas decisões de bloquear recursos de Valdemar Costa Neto e Eduardo Cunha. Ele defende que, embora respeite a política, esta não é ilimitada e não pode descumprir a Constituição, especialmente em casos de cotas orçamentárias informais por ex-parlamentares.

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O ministro Flávio Dino, do STF, rebateu nesta terça-feira críticas contra suas decisões que bloquearam recursos do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha pela suspeita de ingerência na indicação de emendas.

Dino afirmou que sempre buscou “respeitar a esfera própria e autônoma do exercício da Política”, mas ressaltou que isso não significa que “a Política seja ilimitada e incontrolável”.

“Não há dúvida de que acordos partidários podem ser celebrados, mas jamais podem implicar o descumprimento da Constituição Federal. Seria normal que um parlamentar atendesse a uma sugestão eventual de um aliado político, mas é totalmente anômalo que ex-parlamentares mantenham cotas orçamentárias informais e, diretamente, transmitam ordens para funcionários da Casa Parlamentar”, escreveu o ministro em decisão.

No sábado, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), classificou como “indevida intervenção judicial” a decisão contra Valdemar Costa Neto.