A resposta de advogado que foi alvo da PF por relação com vice-líder do governo

O advogado Willer Tomaz, que foi alvo de busca e apreensão nesta terça-feira, afirmou em nota que não tem “qualquer envolvimento com os fatos apurados no âmbito da Operação Sem Desconto”, focada em fraudes no INSS.

Willer é suspeito, segundo a Polícia Federal, de lavar recursos obtidos ilegalmente pelo senador Weverton Rocha (PDT-MA), vice-líder do governo.

Um dos fatos destacados por investigadores foi a compra, por uma empresa do advogado, da casa onde Weverton mora, no Lago Sul, região nobre de Brasília.

Willer afirma, contudo, que “é proprietário de uma imobiliária sediada em Brasília, que possui, administra e negocia diversos imóveis na capital federal” e que “as atividades da empresa são realizadas regularmente, não havendo qualquer irregularidade nas operações citadas”.

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Outro ponto levantado pela PF foram repasses de 11 milhões de reais à esposa do senador, Samya Rocha.

O advogado alega, no entanto, que ela é associada do seu escritório. “Todos os valores a ela repassados decorrem da prestação de serviços advocatícios, estão devidamente documentados e foram regularmente declarados”, escreveu.

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Willer ainda declarou que “a disponibilização da aeronave ao senador Weverton Rocha ocorreu em caráter estritamente pessoal e amistoso, sem qualquer vínculo com os fatos investigados pela operação”.