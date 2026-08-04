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Brasil

A resposta de advogado que foi alvo da PF por relação com vice-líder do governo

Willer Tomaz disse não ter 'qualquer envolvimento com os fatos' investigados na Operação Sem Desconto

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 16h06 | Atualizado em 4 ago 2026, 16h26
Homem de pele clara, cabelo escuro e curto, vestindo terno azul, camisa branca e gravata salmão, posa em pé com expressão séria em um escritório com mesa de reunião e estante iluminada ao fundo
O advogado Willer Tomaz (Willer Tomaz Advogados Associados/Divulgação)
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O advogado Willer Tomaz, que foi alvo de busca e apreensão nesta terça-feira, afirmou em nota que não tem “qualquer envolvimento com os fatos apurados no âmbito da Operação Sem Desconto”, focada em fraudes no INSS.

Willer é suspeito, segundo a Polícia Federal, de lavar recursos obtidos ilegalmente pelo senador Weverton Rocha (PDT-MA), vice-líder do governo.

Um dos fatos destacados por investigadores foi a compra, por uma empresa do advogado, da casa onde Weverton mora, no Lago Sul, região nobre de Brasília.

Willer afirma, contudo, que “é proprietário de uma imobiliária sediada em Brasília, que possui, administra e negocia diversos imóveis na capital federal” e que “as atividades da empresa são realizadas regularmente, não havendo qualquer irregularidade nas operações citadas”.

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Outro ponto levantado pela PF foram repasses de 11 milhões de reais à esposa do senador, Samya Rocha.

O advogado alega, no entanto, que ela é associada do seu escritório. “Todos os valores a ela repassados decorrem da prestação de serviços advocatícios, estão devidamente documentados e foram regularmente declarados”, escreveu.

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Willer ainda declarou que “a disponibilização da aeronave ao senador Weverton Rocha ocorreu em caráter estritamente pessoal e amistoso, sem qualquer vínculo com os fatos investigados pela operação”.

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