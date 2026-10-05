A resposta das urnas ao plano de Geraldo Luís para carreira política

O apresentador Geraldo Luís não conseguiu se eleger deputado federal por São Paulo nas eleições realizadas neste domingo, 4. Filiado ao Avante, ele disputou pela primeira vez um cargo eletivo, mas não conquistou uma das 70 vagas destinadas ao estado na Câmara dos Deputados. O partido não atingiu o quociente eleitoral necessário para garantir uma cadeira.

A candidatura marcou a entrada do apresentador no cenário político depois de uma carreira de décadas na televisão. Geraldo começou a trajetória profissional em 1989, em Limeira, no interior de São Paulo, como auxiliar de um repórter policial. Depois de passagens pelo rádio e pela televisão regional, chegou à capital paulista em 2003. O reconhecimento nacional veio a partir da televisão. Em 2007, Geraldo Luís foi contratado pela Record, onde ganhou projeção à frente do Balanço Geral e posteriormente comandou atrações como Geraldo Brasil e Domingo Show.

Após o resultado, ele foi às redes sociais agradecer o apoio dos eleitores. “Obrigado e nada, absolutamente nada, é por acaso! As mais de 10 mil pessoas que votaram no Geraldo o meu abraço e gratidão. Vida que segue”, escreveu. O candidato teve 10.176 votos.

Geraldo não foi o único nome conhecido da televisão a ficar de fora da Câmara. A eleição também terminou sem mandato para figuras como Datena, Silvia Abravanel, Rachel Sheherazade, Tiririca e Manoel Gomes, o Caneta Azul.

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