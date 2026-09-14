A responsabilidade do governo Lula pela segurança pública, segundo nova pesquisa
Levantamento perguntou a eleitores se situação piorou ou melhores por influência da atual administração
Uma pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 14, mostra que a segurança pública segue sendo fonte de desgaste para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Entre os entrevistados, 36% afirmam que a segurança na sua vida e de sua família piorou por influência direta da atual administração, 21% registram melhora atribuída às ações da gestão federal.
Outros 29% avaliam que a situação está igual, 8% viram piora sem responsabilidade governamental e 3% sentiram melhora por outros fatores (2% não souberam ou não responderam).
A percepção de que a segurança piorou por culpa do governo atinge seus patamares mais elevados entre evangélicos (42%), na Região Sul (41%), entre eleitores com Ensino Superior (41%), entre trabalhadores formais (41%), entre quem ganha acima de cinco salários mínimos (40%), entre os homens (40%) e eleitores com Ensino Médio (40%).
Já a aprovação às ações de segurança do governo teve melhores índices no Norte/Centro-Oeste (29% melhorou x 31% piorou) e no Nordeste (27% x 32%).
O cenário de maior paridade do levantamento foi entre quem estudou até o Ensino Fundamental (27% melhorou por ação do governo contra 28% piorou).
As mulheres registram uma avaliação ligeiramente mais positiva do que os homens, com 24% apontando melhora governamental (contra 33% de piora).
“A segurança pública firma-se como um dos principais vetores de insatisfação popular com a administração federal”, analisa Marcelo Tokarski, CEO da Nexus. “O fato de 36% da população atribuir diretamente ao governo a piora nas condições de segurança do seu cotidiano revela que o combate à criminalidade é percebido como um ponto de atenção da gestão. ”
A Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados entrevistou, por telefone, 2. 003 pessoas entre os dias 11 e 13 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.