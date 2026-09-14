A responsabilidade do governo Lula pela segurança pública, segundo nova pesquisa

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Pesquisa BTG/Nexus revela que a segurança pública é um ponto de desgaste para o governo Lula. 36% dos entrevistados afirmam que a situação piorou devido à atual administração, enquanto 21% veem melhora. A percepção negativa é mais alta entre evangélicos e no Sul, mostrando que o combate à criminalidade é crucial para a gestão.

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Uma pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 14, mostra que a segurança pública segue sendo fonte de desgaste para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Entre os entrevistados, 36% afirmam que a segurança na sua vida e de sua família piorou por influência direta da atual administração, 21% registram melhora atribuída às ações da gestão federal.

Outros 29% avaliam que a situação está igual, 8% viram piora sem responsabilidade governamental e 3% sentiram melhora por outros fatores (2% não souberam ou não responderam).

A percepção de que a segurança piorou por culpa do governo atinge seus patamares mais elevados entre evangélicos (42%), na Região Sul (41%), entre eleitores com Ensino Superior (41%), entre trabalhadores formais (41%), entre quem ganha acima de cinco salários mínimos (40%), entre os homens (40%) e eleitores com Ensino Médio (40%).

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Já a aprovação às ações de segurança do governo teve melhores índices no Norte/Centro-Oeste (29% melhorou x 31% piorou) e no Nordeste (27% x 32%).

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O cenário de maior paridade do levantamento foi entre quem estudou até o Ensino Fundamental (27% melhorou por ação do governo contra 28% piorou).

As mulheres registram uma avaliação ligeiramente mais positiva do que os homens, com 24% apontando melhora governamental (contra 33% de piora).

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“A segurança pública firma-se como um dos principais vetores de insatisfação popular com a administração federal”, analisa Marcelo Tokarski, CEO da Nexus. “O fato de 36% da população atribuir diretamente ao governo a piora nas condições de segurança do seu cotidiano revela que o combate à criminalidade é percebido como um ponto de atenção da gestão. ”

A Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados entrevistou, por telefone, 2. 003 pessoas entre os dias 11 e 13 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.