A repercussão política sobre a confissão de Vorcaro relacionada a Lula

Políticos bolsonaristas abriram mais uma ofensiva contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta sexta-feira, 9, na esteira das novas revelações de envolvimento entre Daniel Vorcaro e integrantes do governo petista.

Em depoimento obtido com exclusividade por VEJA, o dono do Banco Master afirma ter se encontrado e negociado com nomes do PT — como o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o ex-tesoureiro do partido João Vaccari Neto — a entrada do Master nos fundos de pensão de estatais da União, como Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

“O PT do Lula envolvido com corrupção? Quem poderia imaginar”, publicou o senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), repercutindo diretamente a notícia postada por VEJA nas redes sociais.

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro usou as novas revelações para refletir as acusações contra o irmão, atualmente investigado pela Polícia Federal por captar dinheiro junto a Daniel Vorcaro para o filme “Dark Horse”. “As instituições foram sequestradas por uma quadrilha”, afirma o ex-parlamentar.

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O deputado federal Mario Frias (PL-SP), também alvo de investigações sobre o Caso Dark Horse, republicou na íntegra o áudio de Vorcaro revelado por VEJA, no qual o banqueiro alega que negociou recursos para um documentário sobre Lula junto a aliados do governo.

Resumindo: os caras do PT negociaram o documentário do Lula + propina de 10% (o que daria 1 bilhão) em troca de facilitar acesso do Master aos fundos de pensão das estatais. pic.twitter.com/ztUp9CY6ZG — MarioFrias 2208 (@mfriasoficial) October 9, 2026

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Já o governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL), focou as críticas no ex-tesoureiro Vaccari Neto, condenado por ele próprio quando era juiz da Operação Lava Jato. “Soltar condenados por corrupção faz mal ao erário”, publicou o senador.

Quem iria imaginar que João Vaccari Neto iria surgir em nova denúncia de corrupção no Governo Lula?

Esta relatada por Veja envolve negociata com o Vorcaro.

Será que foi uma boa ideia anular as condenações dele no Petrolão?

Soltar condenados por corrupção faz mal ao erário. pic.twitter.com/KSDQ9yLrKT — Sergio Moro (@SF_Moro) October 9, 2026

As confissões de Vorcaro foram repercutidas, inclusive, pelo próprio PL. A página oficial do partido publicou críticas a “mais um escândalo envolvendo Lula e o PT”.

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Um filme sobre Lula e negócios obscuros. O Brasil acordou hoje, 9 de outubro, com mais um escândalo envolvendo Lula e o PT. Chega! Basta! O Brasil precisa seguir um novo caminho. E esse caminho é com Flávio Bolsonaro, presidente. #Vote22 #FlávioBolsonaro #PartidoLiberal #PL pic.twitter.com/aWUNUoasDu — Partido Liberal – PL 22 🟩🟨🟦 (@plnacional_) October 9, 2026

Os senadores eleitos Caroline de Toni (PL-SC), Ubiratan Sanderson (PL-RS) e Marcel Van Hattem (Novo-RS) são outros nomes que integram a ofensiva bolsonarista nas redes sociais nesta sexta-feira.

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…em troca de um acerto para fazer negócios com fundos de pensão de servidores federais. Essa é a esquerda brasileira: hipócrita, suja e farsante. Por isso serão varridos da política no dia 25 de outubro! pic.twitter.com/gnQvY2qSYE — Sanderson (@DepSanderson) October 9, 2026

"O do Lula foi errado". https://t.co/w4NUReGmSr — Marcel van Hattem (@marcelvanhattem) October 9, 2026