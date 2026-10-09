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Brasil

A repercussão política sobre a confissão de Vorcaro relacionada a Lula

Bolsonaristas disparam contra o presidente após VEJA publicar depoimentos do banqueiro envolvendo aliados petistas

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 09h18 | Atualizado em 9 out 2026, 12h42
Lula, com cabelo e barba brancos, terno azul e gravata vermelha, à esquerda; à direita, um homem de barba escura, cabelo penteado para trás e terno preto, com um prédio ao fundo
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Master (Divulgação/Reprodução)
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Políticos bolsonaristas abriram mais uma ofensiva contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta sexta-feira, 9, na esteira das novas revelações de envolvimento entre Daniel Vorcaro e integrantes do governo petista.

Em depoimento obtido com exclusividade por VEJA, o dono do Banco Master afirma ter se encontrado e negociado com nomes do PT — como o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o ex-tesoureiro do partido João Vaccari Neto — a entrada do Master nos fundos de pensão de estatais da União, como Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

“O PT do Lula envolvido com corrupção? Quem poderia imaginar”, publicou o senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), repercutindo diretamente a notícia postada por VEJA nas redes sociais.

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro usou as novas revelações para refletir as acusações contra o irmão, atualmente investigado pela Polícia Federal por captar dinheiro junto a Daniel Vorcaro para o filme “Dark Horse”. “As instituições foram sequestradas por uma quadrilha”, afirma o ex-parlamentar.

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O deputado federal Mario Frias (PL-SP), também alvo de investigações sobre o Caso Dark Horse, republicou na íntegra o áudio de Vorcaro revelado por VEJA, no qual o banqueiro alega que negociou recursos para um documentário sobre Lula junto a aliados do governo.

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Já o governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL), focou as críticas no ex-tesoureiro Vaccari Neto, condenado por ele próprio quando era juiz da Operação Lava Jato. “Soltar condenados por corrupção faz mal ao erário”, publicou o senador.

As confissões de Vorcaro foram repercutidas, inclusive, pelo próprio PL. A página oficial do partido publicou críticas a “mais um escândalo envolvendo Lula e o PT”.

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Os senadores eleitos Caroline de Toni (PL-SC), Ubiratan Sanderson (PL-RS) e Marcel Van Hattem (Novo-RS) são outros nomes que integram a ofensiva bolsonarista nas redes sociais nesta sexta-feira.

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