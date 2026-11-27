O ajuste fiscal do governo federal, sancionado nesta semana após aprovação no Congresso, teve uma repercussão majoritariamente negativa nas redes sociais.

Em um conjunto de 660 mil menções, 68% foram classificadas com sentimento negativo e 9% com positivo.

A análise foi feita pela Ágora Comunicação e Public Affairs a partir de publicações feitas entre os dias 12 e 23 de novembro, quando o projeto foi analisado pelo Senado e pela Câmara, respectivamente.

O volume de menções foi 273% superior ao dos 14 dias anteriores, e as 30,5 milhões de interações, 355% acima do período de comparação.

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O levantamento identificou três “conversas” sobre o mesmo tema: o racha na esquerda (240 mil publicações), as críticas da oposição (165 mil) e a defesa governista (22%). Em todas, o sentimento negativo predominou, mas em patamares diferentes: 74%, 77% e 63%, respectivamente.