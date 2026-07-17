A relação de Karina Kufa, mulher de Thiago Brennand, com a família Bolsonaro

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Karina Kufa, advogada eleitoral ligada a Bolsonaro e defensores, casou-se com o empresário Thiago Brennand, preso e condenado por crimes contra mulheres. Recentemente, a Justiça paulista citou as acusações contra ele para retirá-la provisoriamente da guarda do filho. Um panorama de sua trajetória política e pessoal.

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Antes de se casar com o empresário Thiago Brennand, a advogada Karina Kufa já era um nome conhecido nos bastidores da política por sua proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Especialista em direito eleitoral, ela integrou a equipe jurídica da campanha presidencial de Bolsonaro em 2018 e permaneceu como uma de suas principais defensoras em processos eleitorais e partidários.

Ao longo dos últimos anos, Karina também atuou na defesa de aliados do ex-presidente, como o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL), o ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga e o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques. Nas redes sociais, a advogada costuma demonstrar proximidade com a família Bolsonaro. Em uma publicação sobre Eduardo, por exemplo, afirmou que ele “não é apenas um cliente, mas um amigo leal e verdadeiro”, elogiando sua capacidade de liderança.

As polêmicas de Jair Bolsonaro na prisão domiciliar

Karina também costuma compartilhar publicações sobre sua fé cristã e sua relação com a bispa Sônia Hernandes, fundadora da Igreja Renascer em Cristo e da Marcha para Jesus. Recentemente, ela voltou aos holofotes após se casar com Brennand, preso desde 2023 e condenado em diferentes processos por crimes contra mulheres. Nesta semana, ela perdeu provisoriamente a guarda do filho, após decisão da Justiça paulista que citou a gravidade das acusações atribuídas ao empresário como um dos fundamentos para a medida.