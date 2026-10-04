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Brasil

A regra do TSE que Zema não seguiu na hora de votar

Candidato do Novo à Presidência levou celular para cabine de votação em Araxá, Minas Gerais

Por Lucas Almeida 4 out 2026, 09h34
Homem de cabelos grisalhos e óculos, vestindo camisa azul-marinho com a palavra NOVO em laranja, segura um microfone e fala em um palco com letras brancas ao fundo
Romeu Zema (Partido Novo/Divulgação)
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Romeu Zema, candidato do Novo à Presidência, votou por volta das 9h deste domingo, 4, na Escola Estadual Delfim Moreira, em Araxá, no interior de Minas Gerais. Ao votar, ele levou o celular para a cabine, o que é proibido pela legislação eleitoral.

Em imagens do momento, Zema parece consultar o aparelho como “cola” para digitar os números dos candidatos. A Justiça Eleitoral permite que o eleitor leve anotações, mas apenas em papel. O celular só pode ser usado na identificação do eleitor pelos mesários, para exibir o e-Título ou outro documento digital. Depois da conferência, o aparelho deve ser desligado e deixado no local indicado pela mesa. O eleitor o recupera após votar.

A proibição, prevista no artigo 91-A da Lei das Eleições, vale também para câmeras fotográficas, filmadoras, óculos inteligentes e qualquer equipamento de radiocomunicação. Pela resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o eleitor que se recusar a entregar os aparelhos não pode votar. Nesse caso, o presidente da mesa registra a ocorrência em ata e, se necessário, aciona a força policial.

Após votar, Zema deve seguir para Belo Horizonte, onde vai acompanhar a apuração.

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Votação está aberta até às 17h
A votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, neste domingo, 4. Quem estiver na fila no momento do encerramento terá o direito de votar garantido.

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O primeiro voto será para deputado federal, cujo número tem quatro dígitos. Na sequência, o eleitor escolherá deputado estadual ou distrital, com cinco dígitos.

Depois chegará a vez das duas escolhas para o Senado Federal. Como duas vagas de senador estarão em disputa, o eleitor terá de registrar dois votos para o cargo, cada um com três dígitos.

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Os dois últimos votos serão para governador e presidente da República, respectivamente. Nos dois casos, os números dos candidatos têm dois dígitos. A votação termina depois da confirmação da escolha para presidente.

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Eleições 2026
Romeu Zema
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