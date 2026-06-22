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Brasil

A reflexão de ex-Paquito da Xuxa, Robson Barros, antes de morrer, aos 57 anos

Rob integrou primeiro grupo de assistentes de palco da apresentadora

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 12h17
Montagem com duas fotos de homens. À esquerda, um homem de meia-idade, cabelos grisalhos e bagunçados, sorri e faz um sinal de joinha com a mão direita. Ele veste uma camiseta azul-marinho e está em um ambiente externo com plantas verdes ao fundo. À direita, um homem jovem, com cabelo encaracolado escuro, veste uma jaqueta dourada texturizada e olha para a frente com expressão séria, contra um fundo azul
Ex-paquito Robson Barros (Instagram/Reprodução/Divulgação)
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O ex-paquito Robson Barros, conhecido como Rob, que morreu no último sábado, 20, aos 57 anos, fez uma reflexão sobre fama e reconhecimento em sua última entrevista, em maio de 2020. Na ocasião, o ex-integrante dos Paquitos, grupo de assistentes de palco de Xuxa Meneghel, falou sobre como a exposição conquistada na juventude não era algo permanente.

Na conversa em uma live com Andréa Sorvetão, Robson destacou os aprendizados com a popularidade. “Aprendi muito. Como lição de vida, eu diria que é bom abraçar as oportunidades. É preciso aproveitar da melhor forma. Chega uma hora que acaba. Tem uma hora que a fama acaba, isso é para todos. Acaba para todos, tirando o Roberto Carlos (risos). É passageira. As coisas passam. Ontem, éramos os galãzinhos. Hoje, sou avô. Aproveitei demais. Busco aproveitar da melhor forma com meus amigos e minha família”, refletiu Robson, que não era muito ativo nas redes sociais.

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O ex-paquito fez parte da primeira formação do grupo que acompanhava Xuxa no Xou da Xuxa, atração que marcou a televisão brasileira no fim dos anos 1980 e início dos anos 1990. Ao lado de outros integrantes, como Claudio Heinrich e Marcello Faustini, participou de apresentações, programas e momentos que ficaram na memória do público infantil da época.

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Robson Barros morreu no sábado, 20, e informação foi confirmada por familiares e amigos nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

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