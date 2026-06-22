A reflexão de ex-Paquito da Xuxa, Robson Barros, antes de morrer, aos 57 anos

O ex-paquito Robson Barros, conhecido como Rob, que morreu no último sábado, 20, aos 57 anos, fez uma reflexão sobre fama e reconhecimento em sua última entrevista, em maio de 2020. Na ocasião, o ex-integrante dos Paquitos, grupo de assistentes de palco de Xuxa Meneghel, falou sobre como a exposição conquistada na juventude não era algo permanente.

Na conversa em uma live com Andréa Sorvetão, Robson destacou os aprendizados com a popularidade. “Aprendi muito. Como lição de vida, eu diria que é bom abraçar as oportunidades. É preciso aproveitar da melhor forma. Chega uma hora que acaba. Tem uma hora que a fama acaba, isso é para todos. Acaba para todos, tirando o Roberto Carlos (risos). É passageira. As coisas passam. Ontem, éramos os galãzinhos. Hoje, sou avô. Aproveitei demais. Busco aproveitar da melhor forma com meus amigos e minha família”, refletiu Robson, que não era muito ativo nas redes sociais.

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O ex-paquito fez parte da primeira formação do grupo que acompanhava Xuxa no Xou da Xuxa, atração que marcou a televisão brasileira no fim dos anos 1980 e início dos anos 1990. Ao lado de outros integrantes, como Claudio Heinrich e Marcello Faustini, participou de apresentações, programas e momentos que ficaram na memória do público infantil da época.

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Robson Barros morreu no sábado, 20, e informação foi confirmada por familiares e amigos nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.