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Brasil

A reação de Silvia Abravanel por derrota nas eleições de 2026

Apresentadora recebeu 22.472 votos e ficou fora do Legislativo

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 09h44 | Atualizado em 5 out 2026, 11h28
Mulher de cabelos longos e escuros, sorrindo amplamente, segura um cartão branco na mão esquerda e aponta para o queixo com a direita, unhas pintadas de azul escuro. Veste blusa bege e camisa listrada azul. Ao fundo, parede de tijolos brancos e janela.
Silvia Abravanel (Instagram/Reprodução)
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Silvia Abravanel se manifestou após não conseguir uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026. Candidata a deputada federal pelo PSD em São Paulo, a apresentadora recebeu 22.472 votos e ficou fora do Legislativo.

Filha de Silvio Santos (1930-2024), Silvia publicou um texto nas redes sociais em que avaliou a experiência durante a campanha. “Conheci pessoas incríveis, ouvi realidades que jamais esquecerei e tive ainda mais certeza da importância de dar voz a quem muitas vezes não é ouvida“, afirmou a apresentadora, classificando a entrada na política como um novo momento em sua trajetória: “A política foi um novo capítulo na minha história, e eu tenho o orgulho de ter colocado minha trajetória e minhas causas à disposição das pessoas. Agradeço, de coração, a cada pessoa que acreditou, caminhou comigo, me recebeu e esteve ao meu lado”.

Silva se filiou ao PSD em março de 2026 e sua principal bandeira foi a defesa dos direitos de pessoas com deficiência. Antes da eleição, ela havia deixado o comando do Sábado Animado, no SBT, para se dedicar à campanha e afirmado que pretendia construir uma trajetória política.

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