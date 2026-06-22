A reação de Michelle à declaração de Ciro Gomes de que Lula e Bolsonaro são iguais

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Michelle Bolsonaro volta a atacar Ciro Gomes após ele criticar Bolsonaro e Lula, e negar apoio a Flávio. A ex-primeira-dama reage a entrevista de VEJA, relembrando sua tentativa de barrar a aliança do PL com Ciro no Ceará, desautorizada pelos enteados. Uma briga política que revela bastidores de poder.

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A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) voltou a criticar duramente o ex-ministro e ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PSDB) nesta segunda-feira, 22, após ele declarar, em entrevista exclusiva para VEJA, que, mesmo tendo o apoio do PL para sua candidatura ao governo cearense, não vai apoiar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para a Presidência da República.

Para iniciar a crítica, Michelle compartilhou um vídeo publicado pelo presidente do Movimento Liberta Brasil Clayton Prudêncio, que é pré-candidato a deputado federal pelo PP. “Michelle Bolsonaro tinha razão. Quando ela foi para o Ceará para desfazer o acordo [do PL] com esse jagunço [Ciro Gomes], ela foi muito criticada por alas da direita que estavam fazendo acordos espúrios, e que ainda estão, [formando alianças] desde a esquerda até o Centrão (…). Depois que ele conseguiu o acordo, dá uma olhada na entrevista que saiu agora em que Ciro Gomes diz ‘os dois são iguais’ sobre Lula e Bolsonaro. Michelle tinha ou não tinha razão de não apoiá-lo? (…) E ainda disse que não vai apoiar o Flávio Bolsonaro (…) Ele tem apoio de uma direita que está negociando com Satanás”, diz Prudêncio (assista ao vídeo abaixo), mostrando a entrevista de VEJA com Ciro Gomes ao fundo.

Após repostar o material, Michelle ainda prometeu se posicionar mais diretamente sobre a situação em breve. “Nunca foi ‘para tirar o PT’, e sim por projetos de poder. Já gravei um vídeo explicando o que aconteceu no Ceará e vou publicá-lo em breve”, disse sem dar outros detalhes.

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A ex-primeira-dama foi responsável por dar início a um dos principais rachas entre os bolsonaristas ao tentar desfazer a aliança do PL do Ceará em torno de Ciro Gomes no ano passado. Ela foi ao estado para apoiar a candidatura do senador Eduardo Girão (Novo-CE) para o governo estadual e dizer que Ciro não poderia ser o nome do bolsonarismo, por todas as críticas que ele já havia feito ao clã. No entanto, logo em seguida, ela foi desautorizada por seus três enteados mais velhos, Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro, que disseram acreditar na aliança para derrotar o PT no estado.

A situação gerou grande incômodo para Michelle, que já não tinha boa relação com Flávio e, desde então, ela não tem se engajado na campanha presidencial dele, mesmo sendo uma das principais vozes do PL atualmente.

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