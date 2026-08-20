A reação de Marina Silva ao ser confundida por Erika Hilton com Marina Sena

A ex-ministra do Meio Ambiente e candidata ao Senado, Marina Silva, reagiu com bom humor após ter seu nome confundido com o de Marina Sena. A troca aconteceu durante uma sessão da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. Ao passar a palavra para Silva, a deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) acabou a chamando pelo nome da cantora.

O episódio ocorreu em maio, mas foi resgatado pela própria Erika Hilton nesta semana. Na publicação, a deputada brincou com a confusão: “Para quem leu Marina Sena ao invés de Marina Silva. Eu entendo vocês”.

Após a repercussão, Marina Silva entrou no clima. “E está tudo bem, Erika Hilton, porque ser confundida com uma mulher talentosa como a Marina Sena não é nenhum problema”, escreveu no X, ao compartilhar o vídeo. Na sequência, a cantora reagiu à troca de nome, elogiando a ex-ministra: “Mulher, te amo”.

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