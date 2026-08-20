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Brasil

A reação de Marina Silva ao ser confundida por Erika Hilton com Marina Sena

Deputada trocou nomes em sessão da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 09h27
Duas mulheres em close-up: à esquerda, uma mulher negra mais velha, sorrindo, com óculos e cabelo grisalho preso; à direita, uma mulher jovem de pele morena, cabelo escuro e encaracolado, brincos de argola, segurando cartas de baralho
Marina Silva e Marina Sena (Rogério Cassimiro/MMA/Divulgação)
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A ex-ministra do Meio Ambiente e candidata ao Senado, Marina Silva, reagiu com bom humor após ter seu nome confundido com o de Marina Sena. A troca aconteceu durante uma sessão da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. Ao passar a palavra para Silva, a deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) acabou a chamando pelo nome da cantora.

O episódio ocorreu em maio, mas foi resgatado pela própria Erika Hilton nesta semana. Na publicação, a deputada brincou com a confusão: “Para quem leu Marina Sena ao invés de Marina Silva. Eu entendo vocês”.

Após a repercussão, Marina Silva entrou no clima. “E está tudo bem, Erika Hilton, porque ser confundida com uma mulher talentosa como a Marina Sena não é nenhum problema”, escreveu no X, ao compartilhar o vídeo. Na sequência, a cantora reagiu à troca de nome, elogiando a ex-ministra: “Mulher, te amo”.

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