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Brasil

A reação de Lula ao forte terremoto de magnitude 7,4 na Colômbia

Presidente prestou solidariedade às vítimas do país vizinho e colocou forças brasileiras à disposição para prestar auxílio

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 14h20 | Atualizado em 10 ago 2026, 14h31
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Prédio destruído em Cali, Colômbia, após terremoto. 10/08/2026 (JOAQUIN SARMIENTO/AFP)
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A reação de Lula ao forte terremoto de magnitude 7,4 na Colômbia Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Lula manifestou preocupação com a situação na Colômbia após o país ser atingido por um terremoto de magnitude 7,4 nesta segunda-feira, 10. Pela rede social X (antigo Twitter), o chefe do Executivo transmitiu solidariedade ao povo colombiano.

Além de expressar apoio às vítimas e aos familiares afetados pelo tremor de terra, o petista também colocou as forças brasileiras à disposição das autoridades locais para prestar o auxílio necessário.

O epicentro do abalo ocorreu no departamento de Chocó, região que conta com uma população estimada em quase 600 mil habitantes. O sismo também foi sentido no Equador e no Panamá. Informações preliminares já dão conta de ao menos 70 mortes relacionadas ao colapso de estruturas no país.

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