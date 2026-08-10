A reação de Lula ao forte terremoto de magnitude 7,4 na Colômbia

O presidente Lula manifestou preocupação com a situação na Colômbia após o país ser atingido por um terremoto de magnitude 7,4 nesta segunda-feira, 10. Pela rede social X (antigo Twitter), o chefe do Executivo transmitiu solidariedade ao povo colombiano.

Além de expressar apoio às vítimas e aos familiares afetados pelo tremor de terra, o petista também colocou as forças brasileiras à disposição das autoridades locais para prestar o auxílio necessário.

O epicentro do abalo ocorreu no departamento de Chocó, região que conta com uma população estimada em quase 600 mil habitantes. O sismo também foi sentido no Equador e no Panamá. Informações preliminares já dão conta de ao menos 70 mortes relacionadas ao colapso de estruturas no país.