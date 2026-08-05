A reação de Lula à revogação de visto de embaixadora brasileira nos EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou como “atitude irresponsável” a revogação, pelo governo dos Estados Unidos, do visto da embaixadora brasileira no país, Maria Luiza Ribeiro Viotti.

“Ele tomou essa atitude, que eu acho uma atitude irresponsável, impensada, para um país que tem 203 anos de diplomacia, de relação diplomática (com o Brasil). Desnecessário”, declarou Lula, em entrevista ao canal de YouTube Meteoro Brasil.

As polêmicas medidas de Donald Trump

A medida foi uma resposta ao fato de o governo brasileiro não ter concedido o aval diplomático para que Daniel Perez assuma a embaixada dos Estados Unidos no Brasil.

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Na entrevista, Lula afirmou que avisou ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que só receberia embaixadores, de qualquer país, depois das eleições.

“A última vez que eu recebi embaixador foi no mês passado. Eu recebi, de uma vez só, 10 embaixadores no Itamaraty. E disse ao ministro Mauro: agora, até a eleição, eu não recebo mais embaixador. Só depois da eleição é que eu vou receber de qualquer país do mundo”, relatou.

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O presidente fez referência, no entanto, a uma etapa posterior, de apresentação de cartas credenciais, quando os representantes diplomáticos já foram aprovados e começam a atuar no país.

Lula também disse que o governo Donald Trump não deu “importância” ao Brasil por ter deixado a embaixada vaga por um ano e meio.

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“Os Estados Unidos não deram importância para embaixador no Brasil, porque faz um ano e meio que ele (Donald Trump) está no poder e ele não mandou para cá. Aí ele tenta mandar e acha que a gente tem obrigação de fazer a data que eles querem. Não é correto e não é possível. E nós queremos ser tratados com respeito”, declarou.

Recentemente o governo brasileiro também negou visto a dois integrantes do governo Trump que viriam ao Brasil para supostamente questionar o sistema eleitoral brasileiro. Lula classificou a decisão como “correta”.