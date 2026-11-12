A reação de Alcolumbre às pressões para abrir a CPI do Master, durante a sessão do Congresso

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), reagiu nesta quinta-feira às pressões de parlamentares pela instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o escândalo do Banco Master. Durante sessão do Congresso Nacional, o senador ressaltou que o caso já é alvo de investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, além de procedimentos no Supremo Tribunal Federal (STF), e reivindicou para a presidência da Mesa a prerrogativa de decidir sobre a leitura do requerimento de abertura da comissão.

“Todos nós parlamentares estamos acompanhando o desenrolar das investigações quanto ao Banco Master, tanto no Ministério Público Federal, quanto na Polícia Federal. Esses assuntos estão sendo tratados também no Supremo Tribunal Federal. Mas, cabe à presidência da Mesa a leitura, ou não do requerimento de abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito”, afirmou Alcolumbre.

A declaração ocorre em meio à ofensiva de parlamentares da oposição para ampliar a investigação sobre o banco para o Congresso. Um dos principais defensores da apuração parlamentar é o deputado Carlos Jordy (PL-RJ), que apresentou requerimento para a criação de uma CPI destinada a investigar o caso. A instalação da comissão depende do cumprimento das exigências regimentais e dos procedimentos sob responsabilidade da presidência do Congresso.

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A pressão também ganhou força no Senado, onde Alessandro Vieira (MDB-SE) tem cobrado esclarecimentos sobre a condução das investigações. O parlamentar questiona decisões relacionadas ao caso, incluindo o afastamento de delegados responsáveis pela apuração, e aprovou requerimentos para convocar o ministro da Justiça e o diretor-geral da Polícia Federal.

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Ao enfatizar a atuação dos órgãos de investigação e do Judiciário, Alcolumbre evitou assumir compromisso com a abertura imediata da CPI. Sua manifestação, porém, deixou explícito que a decisão sobre a leitura do requerimento permanece sob responsabilidade da presidência da Mesa, justamente o ponto sobre o qual se concentram as pressões dos parlamentares.