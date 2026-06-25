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Brasil

A reação da mulher de Flávio Bolsonaro às críticas feitas a ele por Michelle

Fernanda Bolsonaro esteve ao lado do marido em live feita no YouTube e publicou uma nota dizendo que o marido é 'homem leve, respeitoso, carinhoso, restaurado'

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 03h38 | Atualizado em 25 jun 2026, 06h41
Flávio e Fernanda Bolsonaro em viagem a Israel que fizeram em janeiro deste ano
Flávio e Fernanda: família foi apresentada em primeiros programas eleitorais  (Redes sociais/Reprodução)
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A reação da mulher de Flávio Bolsonaro às críticas feitas a ele por Michelle Priorize VEJA no Google

A mulher do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a dentista Fernanda Bolsonaro, se posicionou em defesa de seu marido após a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) ter afirmado que foi desrespeitada e maltratada por ele no final do ano passado.

Em nota publicada nas redes sociais à meia-noite desta quinta-feira, 25, a dentista disse que escolhe não ver o que falam de mal do seu marido, mas sim “aquilo que vê todos os dias: um homem leve, respeitoso, carinhoso, restaurado e um pai dedicado às nossas duas filhas”, escreveu. “Tudo o que fazemos nasce do mesmo desejo: que elas [as filhas do casal] cresçam em um Brasil onde possam viver com liberdade, segurança, valores e oportunidades para realizar seus sonhos. As pessoas podem discordar dos caminhos, mas eu nunca tive dúvidas sobre a sinceridade desse propósito”, finalizou.

Apesar de não citar diretamente Michelle, a mensagem que Fernanda passa é a de afirmar que Flávio Bolsonaro não é machista ou desrespeitoso com mulheres, como pode ser entendido a partir do que a ex-primeira-dama divulgou em vídeos publicados no final da tarde de ontem. Ela também compartilhou nas redes sociais uma longa nota do senador, na qual ele mesmo nega ter sido grosseiro com a madrasta e diz que jamais humilhou nenhuma mulher.

Nas críticas de Michelle, ela chegou a afirmar que é tratada como idiota pelo senador e seus outros enteados, Carlos e Eduardo Bolsonaro. A ex-primeira-dama também disse que se sentiu humilhada por Flávio quando ele a disse que ela “havia chegado ontem e não entendia nada de política” e que deveria ficar longe das decisões partidárias — mesmo ela sendo a presidente do PL Mulher, uma das principais plataformas eleitorais do Partido Liberal atualmente.

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Apesar de Fernanda Bolsonaro ter um perfil na rede social X desde 2009, não há publicações antigas dela na rede social, indicando que ou ela não utilizava a plataforma, ou que deletou postagens antigas para evitar problemas com opiniões e exposições anteriores. Ela tem, atualmente, quase 9 mil seguidores.

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No Instagram, onde tem 248 mil seguidores, ela tem apenas 14 publicações, das quais a mais antiga é de 24 de dezembro de 2025 — indicando o mesmo cuidado com esse perfil. Todas as publicações são sobre a família dela, sua relação com a fé cristã ou com a campanha presidencial do marido.

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Flávio Bolsonaro
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Michelle Bolsonaro
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