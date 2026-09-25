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A reação da defesa de Vorcaro à divulgação de mensagens com Alcolumbre

Advogados criticaram 'divulgação seletiva e fragmentada de supostas conversas privadas'

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 12h38 | Atualizado em 25 set 2026, 12h49
Daniel Vorcaro
O banqueiro Daniel Vorcaro (Divulgação/Divulgação)
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A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro criticou a “divulgação seletiva e fragmentada de supostas conversas privadas fora de seu devido contexto”.

A manifestação ocorreu após VEJA revelar um conjunto de mensagens que demonstra uma amizade próxima de Vorcaro com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

“A Defesa de Daniel Vorcaro repudia a divulgação seletiva e fragmentada de supostas conversas privadas fora de seu devido contexto. Tal prática visa unicamente promover a espetacularização do caso e se lastreia em vazamentos criminosos de suposto conjunto probatório protegido por sigilo, nos termos da lei”, diz nota divulgada nesta sexta-feira.

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Os advogados Sérgio Leonardo e Engels Augusto Muniz também declararam rejeitar “categoricamente qualquer tentativa de transformar relacionamentos pessoais, profissionais ou institucionais em indício ou prova de conduta ilícita”.

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As mensagens a que VEJA teve acesso mostram, por exemplo, Vorcaro parabenizando Alcolumbre pela sua segunda eleição ao comando do Senado,  no dia 1º de fevereiro de 2025.

“Fala meu amor”, respondeu o parlamentar. “Muito obrigado por tudo, em especial pelo seu carinho e amizade fraterna! Sou seu irmão. Pra vida toda”, continuou.

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O banqueiro responde à gentileza com cinco emojis de coração e juras: “E eu seu. A qualquer tempo pra qualquer coisa. Nunca vou esquecer”.

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