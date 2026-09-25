A reação da defesa de Vorcaro à divulgação de mensagens com Alcolumbre
Advogados criticaram 'divulgação seletiva e fragmentada de supostas conversas privadas'
A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro criticou a “divulgação seletiva e fragmentada de supostas conversas privadas fora de seu devido contexto”.
A manifestação ocorreu após VEJA revelar um conjunto de mensagens que demonstra uma amizade próxima de Vorcaro com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).
“A Defesa de Daniel Vorcaro repudia a divulgação seletiva e fragmentada de supostas conversas privadas fora de seu devido contexto. Tal prática visa unicamente promover a espetacularização do caso e se lastreia em vazamentos criminosos de suposto conjunto probatório protegido por sigilo, nos termos da lei”, diz nota divulgada nesta sexta-feira.
Os advogados Sérgio Leonardo e Engels Augusto Muniz também declararam rejeitar “categoricamente qualquer tentativa de transformar relacionamentos pessoais, profissionais ou institucionais em indício ou prova de conduta ilícita”.
As mensagens a que VEJA teve acesso mostram, por exemplo, Vorcaro parabenizando Alcolumbre pela sua segunda eleição ao comando do Senado, no dia 1º de fevereiro de 2025.
“Fala meu amor”, respondeu o parlamentar. “Muito obrigado por tudo, em especial pelo seu carinho e amizade fraterna! Sou seu irmão. Pra vida toda”, continuou.
O banqueiro responde à gentileza com cinco emojis de coração e juras: “E eu seu. A qualquer tempo pra qualquer coisa. Nunca vou esquecer”.