A reação da defesa de Vorcaro à divulgação de mensagens com Alcolumbre

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A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro critica a “divulgação seletiva e fragmentada” de conversas privadas após VEJA revelar mensagens que indicam amizade próxima com Davi Alcolumbre. Os advogados repudiam a espetacularização e vazamentos, alegando que relacionamentos pessoais não são prova de ilícito. O caso gera polêmica.

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A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro criticou a “divulgação seletiva e fragmentada de supostas conversas privadas fora de seu devido contexto”.

A manifestação ocorreu após VEJA revelar um conjunto de mensagens que demonstra uma amizade próxima de Vorcaro com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

“A Defesa de Daniel Vorcaro repudia a divulgação seletiva e fragmentada de supostas conversas privadas fora de seu devido contexto. Tal prática visa unicamente promover a espetacularização do caso e se lastreia em vazamentos criminosos de suposto conjunto probatório protegido por sigilo, nos termos da lei”, diz nota divulgada nesta sexta-feira.

Os advogados Sérgio Leonardo e Engels Augusto Muniz também declararam rejeitar “categoricamente qualquer tentativa de transformar relacionamentos pessoais, profissionais ou institucionais em indício ou prova de conduta ilícita”.

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As mensagens a que VEJA teve acesso mostram, por exemplo, Vorcaro parabenizando Alcolumbre pela sua segunda eleição ao comando do Senado, no dia 1º de fevereiro de 2025.

“Fala meu amor”, respondeu o parlamentar. “Muito obrigado por tudo, em especial pelo seu carinho e amizade fraterna! Sou seu irmão. Pra vida toda”, continuou.

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O banqueiro responde à gentileza com cinco emojis de coração e juras: “E eu seu. A qualquer tempo pra qualquer coisa. Nunca vou esquecer”.