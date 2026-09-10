A reação da campanha de Flávio Bolsonaro à operação da PF que mira ‘Dark Horse’

A campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência enxerga com ressalvas a operação da Polícia Federal que cumpriu mandados de busca contra investigados por possíveis irregularidades no financiamento do filme Dark Horse, sobre Jair Bolsonaro, nesta quinta-feira. De forma geral, a visão de interlocutores de Flávio é a de que o fato não deve surtir efeito significativo e imediato sobre os índices de intenção de votos do filho primogênito de Jair Bolsonaro (PL), apesar de a produtora do filme, a empresária Karina Gama e o deputado Mario Frias terem sido alvos das ordens assinadas pelo ministro Flávio Dino, do STF.

Aliados de Flávio mostram alívio pelo fato de Frias não ter sido o escolhido para representar o PL na disputa ao Senado, conforme foi cogitado pela legenda (André do Prado acabou sendo selecionado pela família Bolsonaro para a campanha à Casa Alta do Congresso). Caso Frias estivesse na disputa, na mesma chapa que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Flávio, o estrago poderia ser pior, avaliam correligionários.

Quanto às possíveis irregularidades relativas ao financiamento do filme, aliados lembram que Flávio segue crescendo nas pesquisas de intenção de votos, mesmo depois da divulgação de áudios em que pedia financiamento para o longametragem ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master. Uma operação contra Frias, portanto, não teria potencial comparável de desgaste.

A ação

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A ação mira 48 alvos em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Ceará e no Distrito Federal. “As investigações apontam a existência de uma organização criminosa, formada por agentes públicos e privados, suspeita de direcionar os valores recebidos para empresas subcontratadas de forma irregular, sem comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados. As tentativas de dissimular os desvios teriam se estendidos até julho deste ano”, diz a PF.

A defesa dos envolvidos ainda não se manifestou.

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As apurações sobre irregularidades envolvendo repasses de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para o filme de Bolsonaro estão sob relatoria do ministro André Mendonça, no STF.

O ministro Flávio Dino entrou no caso a partir da investigação que trata de emendas parlamentares direcionadas para o mesmo projeto cinematográfico. A apuração estava em São Paulo e foi transferida ao STF por ordem de Dino.

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“Levantamentos financeiros identificaram, ainda, movimentação da ordem de centenas de milhões de reais entre as empresas que integram o esquema investigado”, diz a PF.

A ação da PF é realizada em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU) e apura “suposto desvio de recursos públicos oriundos de emendas parlamentares repassadas, por meio de termo de fomento, a organização da sociedade civil”. Estão sendo investigados os crimes de peculato, falsidade documental, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes licitatórios.

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