A recente cassação de alvarás de casas de repouso da Lapa, na Zona Oeste de São Paulo, pela gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB), tem gerado uma disputa entre associações de moradores do bairro. Em resposta, o Coletivo em Defesa das ILPI (Instituições de Longa Permanência para pessoas idosas) e pelo Fim do Idadismo Estrutural compartilhou uma nota sobre os recentes acontecimentos.

Formado por mais de 57 profissionais e entidades das áreas de geriatria, gerontologia, enfermagem, serviço social, direito, arquitetura e comunicação, o coletivo elaborou um Manifesto Coletivo dirigido à Prefeitura do Município de São Paulo, à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e à Câmara Municipal de São Paulo.

“O coletivo defende as ILPI, residências coletivas regulamentadas pela ANVISA, devidamente credenciadas pelo poder público e autorizadas pela própria prefeitura a funcionar. São essas instituições, e as pessoas idosas que nelas residem, que estão sendo afetadas pelas autuações em curso. O coletivo entende que a conduta da gestão municipal contraria frontalmente os direitos constitucionalmente assegurados às pessoas idosas e reafirma que uma ILPI é, por definição legal, uma residência coletiva. Expulsá-la de uma zona residencial é expulsar pessoas idosas de seus lares”, apresenta trecho.

As demandas apresentadas à prefeitura são cinco: a suspensão imediata e cautelar das multas e cassações de alvarás em curso; a garantia de proteção às pessoas idosas residentes; a criação de mesa de diálogo técnico multidisciplinar com profissionais indicados pelo coletivo; a revisão da política municipal de ILPI; e o lançamento de campanha permanente de combate ao idadismo na cidade.

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O que diz a Prefeitura de São Paulo?

Em nota enviada à coluna GENTE, a Prefeitura afirmou que a fiscalização de casas de repouso com atendimento particular foi motivada por um Inquérito Civil instaurado pelo Ministério Público Estadual que apura supostas infrações às normas de zoneamento na Rua Tomé de Souza por parte de 11 estabelecimentos.

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“Para evidenciar que não há qualquer tipo de perseguição por parte da administração municipal em relação a esse tipo de serviço, cabe destacar que o território da Subprefeitura Lapa conta atualmente com 51 casas de repouso. Desse total, 40 funcionam com auto de licença regular e estão devidamente instaladas em áreas onde o zoneamento permite a atividade. A ação fiscalizatória, portanto, é estritamente técnica e pontual”, informou.

Ainda no comunicado, a administração do município ressaltou que a Lei de Zoneamento permite em Zonas Exclusivamente Residenciais (ZER) os serviços públicos sociais de pequeno porte, voltados a atividades coletivas prestadas pelo Poder Público, conveniadas à rede pública ou declaradas de interesse público. Já hospedagem ou moradia não são permitidos nessas zonas em casos dos serviços que não estejam vinculados à Prefeitura.

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“Diferentemente do que alegam as instituições, a emissão do auto de licença ocorre por meio de um sistema online autodeclaratório e a licença é gerada a partir das informações prestadas pelo próprio interessado, que assume total responsabilidade jurídica pelos dados, ficando o local sujeito à fiscalização a qualquer momento”, completou.

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