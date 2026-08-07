A razão para Wagner Moura não participar de novelas na TV Globo

Ocupando cada vez mais papéis de destaque em Hollywood, o ator Wagner Moura revelou por que não participa de telenovelas. Em entrevista ao programa Conversa com Bial, o baiano de 50 anos deu mais detalhes sobre os motivos que o levaram a se afastar do gênero, um dos pilares da cultura e do audiovisual brasileiros. “É um compromisso muito longo. É um ano inteiro em que você fica agarrado em uma coisa só”, afirmou.

Ainda assim, Wagner fez questão de exaltar o período em que atuou em produções do gênero, destacando que a experiência nas novelas o preparou para a rotina intensa do cinema americano. “Porque você precisa chegar e já gravar, e isso me deu um sentido de sobrevivência. Agora, com esse momento frenético, em que eu preciso chegar ao set, muitas vezes sem saber as minhas falas, preciso disso”, confessou.

Ao longo da carreira, o ator participou de apenas duas novelas: A Lua Me Disse (2005) e Paraíso Tropical (2007). Nesta última, marcou o público ao interpretar o vilão Olavo Novaes, personagem que formava um dos casais mais lembrados da trama ao lado de Bebel, vivida por Camila Pitanga.

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