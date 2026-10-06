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Brasil

A rainha de rodeio que morreu ao ser atingida por um raio no Tocantins

Ana Beatriz Araújo não resistiu aos ferimentos causados pela descarga elétrica no último sábado, 3

Por Flávio Monteiro 6 out 2026, 12h35 | Atualizado em 6 out 2026, 12h37
Jovem mulher sorridente, com chapéu de cowboy branco e dourado, vestido brilhante com franjas e faixa preta Rainha do, em fundo de paisagem rural
A jovem Ana Beatriz Araújo Ferreira (@sindicatoruraldealmas/Instagram)
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A rainha de rodeio que morreu ao ser atingida por um raio no Tocantins Priorize VEJA no Google

A estudante Ana Beatriz Araújo Ferreira morreu no último sábado, 3, após ser atingida por um raio em Almas, no Tocantins. Conhecida por ter se tornado a Rainha do Rodeio da cidade, a jovem de 22 anos chegou a ser socorrida com vida e conduzida ao hospital, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos resultantes da descarga elétrica.

De acordo com o irmão de Ana, César Augusto, a tragédia aconteceu durante um almoço em família. A jovem estaria no quintal, brincando com a sobrinha, quando acabou sendo atingida pelo raio. “Foi tudo muito rápido, o dia estava nublado com uma garoa bem calminha”, explica. Ana Beatriz Araújo estudava fisioterapia e deixa um filho de 5 anos, Luiz Henrique, para trás.

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