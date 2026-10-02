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Brasil

A queixa-crime de Arthur Lira contra Renan Filho, por ter sido chamado de ‘maior gângster do Brasil’

Declaração ocorreu durante debate ao governo de Alagoas

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 14h01 | Atualizado em 2 out 2026, 14h11
Homem de meia-idade, com barba e cabelo grisalhos, veste terno azul-marinho e gravata escura, falando em um microfone. Ele segura papéis e está em um ambiente interno com painéis verticais escuros e claros ao fundo
O presidente da Câmara, Arthur Lira  (Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
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A queixa-crime de Arthur Lira contra Renan Filho, por ter sido chamado de ‘maior gângster do Brasil’ Priorize VEJA no Google

O deputado federal Arthur Lira (PP-AL) apresentou uma queixa-crime no STF contra o ex-governador Renan Filho (MDB) após ter sido chamado por ele de “maior gângster do Brasil”.

A fala de Renan ocorreu na terça-feira, durante debate pela disputa ao governo de Alagoas, e foi direcionada a JHC (PSDB), seu principal rival e aliado de Lira.

“Você tem uma vinculação muito grande com Antônio Rueda da União Brasil que tá te apoiando. Com Arthur Lira, que é o maior gângster do Brasil, seu aliado, estava na praia com você. Como é que você quer posar de renovação, JHC? Ao lado de Arthur Lira, cara, é isso? “, declarou o candidato do MDB.

Os advogados de Lira alegaram ao STF que a imputação é “falsa” e “desprovida de lastro em qualquer decisão condenatória” e que ele foi vítima de difamação, injúria e calúnia eleitoral.

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“Não se cuida de crítica política amparada pela liberdade de expressão, mas de ofensa pessoal que o próprio Código Eleitoral declara intolerável, a reclamar a apuração penal que ora se provoca”, argumentaram.

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