A queixa-crime de Arthur Lira contra Renan Filho, por ter sido chamado de ‘maior gângster do Brasil’

O deputado federal Arthur Lira (PP-AL) apresentou uma queixa-crime no STF contra o ex-governador Renan Filho (MDB) após ter sido chamado por ele de “maior gângster do Brasil”.

A fala de Renan ocorreu na terça-feira, durante debate pela disputa ao governo de Alagoas, e foi direcionada a JHC (PSDB), seu principal rival e aliado de Lira.

“Você tem uma vinculação muito grande com Antônio Rueda da União Brasil que tá te apoiando. Com Arthur Lira, que é o maior gângster do Brasil, seu aliado, estava na praia com você. Como é que você quer posar de renovação, JHC? Ao lado de Arthur Lira, cara, é isso? “, declarou o candidato do MDB.

Os advogados de Lira alegaram ao STF que a imputação é “falsa” e “desprovida de lastro em qualquer decisão condenatória” e que ele foi vítima de difamação, injúria e calúnia eleitoral.

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“Não se cuida de crítica política amparada pela liberdade de expressão, mas de ofensa pessoal que o próprio Código Eleitoral declara intolerável, a reclamar a apuração penal que ora se provoca”, argumentaram.