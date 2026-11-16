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O Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG) apresentou na Câmara uma proposta alternativa à redução da maioridade penal para 16 anos, focando no aperfeiçoamento do sistema socioeducativo e em um modelo de responsabilização progressiva para jovens infratores. O Ministério Público se opõe à redução, mas defende a atualização da legislação. O presidente Lula já se mostrou favorável à mudança.

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Em audiência na Câmara dos Deputados, o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG) apresentou uma proposta alternativa ao projeto de redução da maioridade penal no Brasil para 16 anos — ao menos para crimes hediondos. De acordo com o documento encaminhado para a comissão especial que trata do assunto na Casa, deve-se aperfeiçoar o sistema socioeducativo e estabelecer um modelo de responsabilização progressiva aos jovens infratores.

“A proposta, construída pela Comissão Permanente da Infância, Juventude e Educação (Copeij), do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG), defende mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e na Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) para estabelecer um modelo de responsabilização progressiva, proporcional à gravidade do ato infracional e à idade do adolescente. O MP brasileiro foi representado pela promotora de Justiça Danielle Tuoto, em nome do CNPG e da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp)”, diz trecho da nota divulgada.

Durante a audiência, Tuoto afirmou que o Ministério Público é contrário à redução da maioridade penal para 16 anos, mas reconhece a necessidade de atualização da legislação socioeducativa para adequá-la à realidade social brasileira. Segundo ela, a ampliação da responsabilização de adolescentes envolvidos em atos infracionais graves não será alcançada com a redução da idade penal, mas por meio de aperfeiçoamentos legais capazes de garantir respostas proporcionais à gravidade das condutas, preservando a lógica pedagógica e ressocializadora do sistema socioeducativo.

A comissão que debate o assunto foi instalada antes das eleições gerais deste ano. O assunto ganhou força depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmar ser favorável ao projeto que diminui para 16 anos a maioridade penal no Brasil. Ele defendeu durante a campanha à reeleição que a mudança ocorra para punir aqueles que cometem crimes mais graves, classificados como hediondos, como homicídio qualificado e tráfico de drogas, por exemplo.