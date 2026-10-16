A promessa feita por Flávio Bolsonaro sobre o fim da escala 6×1

Ler Resumo





Flávio Bolsonaro, candidato a presidente pelo PL, declarou na TV Globo que não alterará a PEC que encerrou a escala 6×1, implantando o 5×2. Ele afirmou ter seguido a vontade dos trabalhadores brasileiros, que se manifestaram a favor da mudança. Embora tenha criticado a medida, agora a aceita como decisão do Congresso.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O candidato a presidente pelo PL, Flávio Bolsonaro, afirmou em sabatina na TV Globo nesta sexta-feira, 16, que não vai se empenhar para realizar mudanças na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que terminou com a escala de trabalho 6×1 e introduzirá o formato 5×2 para conceder um dia a mais de folga para trabalhadores.

De acordo com o senador carioca, “eu rodei o Brasil, ouvi muitos trabalhadores e votei conforme o que vi nas ruas. Como ouvi da grande maioria dos trabalhadores que estava a favor do fim da escala 6×1, resolvi seguir a vontade da maioria dos trabalhadores brasileiros”, afirmou o presidenciável.

O Congresso Nacional aprovou nesta semana o fim da escala de jornada de trabalho atual, o que é visto como vitória do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), adversário de Flávio neste segundo turno, junto aos trabalhadores brasileiros. A medida foi vista anteriormente por Flávio como eleitoreira por parte do PT. De acordo com o senador, a decisão foi do Congresso Nacional e da parte dele não haverá questionamentos em eventual governo. Reservadamente, aliados de Flávio no Poder Legislativo falam em, a partir do ano que vem, reanalisar a proposta ou apresentar um novo texto constitucional.