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Brasil

A promessa feita por Flávio Bolsonaro sobre o fim da escala 6×1

Candidato afirmou que maioria dos trabalhadores ouvidos por ele concordava com aprovação na mudança de jornada de trabalho

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 23h07
Homem de meia-idade, cabelos escuros e curtos, veste terno azul-marinho e camisa social branca, com um microfone de lapela. Ele tem expressão séria e olha para a direita, em um fundo azul
Flávio Bolsonaro durante sabatina na TV Globo (TV Globo/Reprodução)
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O candidato a presidente pelo PL, Flávio Bolsonaro, afirmou em sabatina na TV Globo nesta sexta-feira, 16, que não vai se empenhar para realizar mudanças na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que terminou com a escala de trabalho 6×1 e introduzirá o formato 5×2 para conceder um dia a mais de folga para trabalhadores.

De acordo com o senador carioca, “eu rodei o Brasil, ouvi muitos trabalhadores e votei conforme o que vi nas ruas. Como ouvi da grande maioria dos trabalhadores que estava a favor do fim da escala 6×1, resolvi seguir a vontade da maioria dos trabalhadores brasileiros”, afirmou o presidenciável.

O Congresso Nacional aprovou nesta semana o fim da escala de jornada de trabalho atual, o que é visto como vitória do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), adversário de Flávio neste segundo turno, junto aos trabalhadores brasileiros. A medida foi vista anteriormente por Flávio como eleitoreira por parte do PT. De acordo com o senador, a decisão foi do Congresso Nacional e da parte dele não haverá questionamentos em eventual governo. Reservadamente, aliados de Flávio no Poder Legislativo falam em, a partir do ano que vem, reanalisar a proposta ou apresentar um novo texto constitucional.

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