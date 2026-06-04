A projeção para o vaivém nos aeroportos no feriado de Corpus Christi
Concessionária prevê movimentação intensa com 500 mil passageiros em 4 dias, sinalizando recuperação do setor aéreo
A movimentação de passageiros deverá ser intensa ao longo dos próximos dias nos aeroportos do país. A Motiva estima que o volume de viajantes alcance 500 mil entre esta quinta-feira, 4, e o próximo domingo nos terminais administrados pela concessionária, que opera 17 complexos aeroportuários no Brasil.
Na comparação com o mesmo período do ano passado, a estimativa representa um crescimento de 7,9% no fluxo de pessoas que vão cruzar os portões de embarque e desembarque. Para atender a essa demanda, as companhias aéreas deverão realizar cerca de 2.000 pousos e decolagens.
A concessionária projeta que, entre os terminais administrados, o BH Airport (Confins) deverá liderar o vaivém de clientes, com cerca de 206 mil passageiros, seguido pelas unidades de Curitiba (81 mil) e Goiânia (49 mil).
Os dados da Motiva revelam uma recuperação no interesse por viagens domésticas no Brasil.