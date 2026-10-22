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Brasil

Sem debate no DF, BRB e custo das promessas seguem à espera de detalhamento de Celina e Grass

Celina atribui sua ausência ao comportamento de Grass nos debates anteriores, enquanto o petista insiste na realização do encontro

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2026, 13h16
Mulher loira de blazer xadrez e homem barbudo de terno cinza segurando microfones, ambos em pé em um palco
Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) (Divulgação/GDF e Prefeitura de Congonhas/.)
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A recusa da governadora Celina Leão (PP) em participar de novos debates com Leandro Grass (PT) deixa a reta final da disputa pelo Governo do Distrito Federal sem previsão de confronto direto sobre a recuperação do BRB, a reorganização da saúde e o financiamento das promessas eleitorais. Embora tenham apresentado propostas em entrevistas, os candidatos ainda precisam esclarecer custos, prazos e condições para executar parte dos compromissos.

A situação do BRB concentra uma das principais lacunas. Celina afirma ter uma alternativa caso não se concretize o empréstimo de R$ 6,6 bilhões do Fundo Garantidor de Créditos, mas mantém sob sigilo os participantes e as condições das negociações. A governadora também vinculou a divulgação do balanço à obtenção do crédito, deixando pendentes informações sobre a situação financeira da instituição e os efeitos do socorro sobre as contas distritais.

Grass cobra transparência e defende a recuperação do banco público. Sua proposta, porém, também exige detalhamento sobre a origem dos recursos, as garantias necessárias e as medidas para preservar a capacidade de investimento do governo.

Na saúde, Celina anunciou um cronograma de contratações e defendeu melhorar a remuneração para atrair médicos. Grass propôs unificar o comando da rede e criar um painel público das filas de cirurgias. As duas candidaturas precisam traduzir essas promessas em metas: quantos profissionais serão contratados, quais unidades terão prioridade, quanto será gasto e em que prazo a espera por atendimento poderá diminuir.

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