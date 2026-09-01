A professora que mais recebeu doações de campanha dos irmãos Moreira Salles

A campanha da professora Tatiana Roque (PSB) à Câmara pelo Rio de Janeiro ganhou um reforço de R$ 200 mil dos irmãos João e Walter Moreira Salles, que doaram R$ 100 mil cada para a candidatura. Com isso, a vereadora e ex-secretária municipal de Ciência e Tecnologia de Eduardo Paes (PSD) se torna a recordista de doações da dupla, em seu somatório.

João Moreira Salles é documentarista e escritor, enquanto Walter Moreira Salles Júnior é cineasta e diretor de “Ainda Estou Aqui”, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional.

Walter Moreira Salles aparece entre os principais doadores que movimentaram as campanhas eleitorais no Rio. O cineasta destinou R$ 100 mil à candidatura de Chico Rubens Paiva (PSB-RJ), neto do ex-deputado Rubens Paiva e de Eunice Paiva.

Chico recebeu ainda R$ 100 mil do tio, o escritor Marcelo Rubens Paiva, autor do livro que deu origem ao filme.

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Outros integrantes da família também contribuíram para a campanha: a mãe de Chico, Vera Paiva, doou R$ 54 mil, enquanto o pai, George Avelino Filho, destinou R$ 56,2 mil..

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