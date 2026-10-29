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Brasil

A primeira discussão sobre diminuição da maioridade penal no Brasil pós-eleição

Ao menos 12 requerimentos serão analisados com pedidos de audiência com especialistas e ministros do governo Lula

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 13h29
Proposta foi aprovada na CCJ antes da eleição
Proposta foi aprovada na CCJ antes da eleição (Lula Marques/Agência Brasil)
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A primeira discussão sobre diminuição da maioridade penal no Brasil pós-eleição Priorize VEJA no Google

A diminuição da maioridade penal de 18 para 16 anos ganhou força nas últimas semanas depois de os dois principais candidatos à Presidência da República afirmarem positivamente para a mudança constitucional. Durante a campanha de segundo turno, o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi categórico ao dizer apoiar a medida para crimes hediondos — mais graves, como homicídio qualificado e tráfico de drogas. No pós-eleição, deputados federais já têm data e hora marcadas para reunião sobre o assunto na Câmara dos Deputados. Na próxima terça-feira, 3, parlamentares discutirão ao menos 12 requerimentos envolvendo a diminuição da maioridade penal. O encontro está previsto para as 14h, no plenário 9 da Casa.

Dos 12 documentos, 11 são solicitações de audiências públicas para debater o tema. Em um dos pedidos, a deputada federal Julia Zanatta (PL-SC) quer participação da ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Janine Mello,  para “apresentar os resultados do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), e sobre a política federal de proteção e responsabilização de adolescentes em conflito com a lei”. A meta da deputada é conseguir acesso “especialmente quanto aos índices de reincidência de adolescentes egressos de medidas socioeducativas e à efetiva implementação da rede de atendimento nos Estados”, informou na justificativa. 

A deputada Zanatta também requereu audiência pública com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, para que o chefe da pasta apresente “dados oficiais de participação de adolescentes em crimes violentos e em organizações criminosas, bem como sobre as ações do governo Federal voltadas ao enfrentamento desse fenômeno”. A comissão também avaliará o pedido de audiência proposto pelo deputado Renildo Calheiros (PCdoB-PE). Ele solicita reunião “para discutir as evidências empíricas sobre seus efeitos na segurança pública e as políticas de prevenção da violência com maior capacidade de produzir resultados, com os seguintes convidados: Carolina Ricardo, diretora executiva do Instituto Sou da Paz; Daniel Cerqueira, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e coordenador do Atlas da Violência; e Ilona Szabó de Carvalho, Fundadora e Presidente do Instituto Igarapé.

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A Comissão Especial para debater a diminuição da maioridade penal foi criada neste ano e instalada em agosto. Depois, apenas uma reunião foi realizada em setembro. Na ocasião, os deputados aprovaram 33 requerimentos para audiências públicas. Durante o encontro, deputados opinaram sobre a proposta. Guilherme Derrite (PP-SP), senador eleito, comparou a situação com poder de voto. “Nós temos um país em que um indivíduo de 16, 17 anos pode decidir o futuro da nação por meio do voto, mas não pode ser responsabilizado pelos seus atos. É uma inversão de valores que precisa acabar”, afirmou. A deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ), foi contrária. “Diminuir a maioridade penal não vai resolver o grave problema de segurança pública que temos no nosso país”, afirmou.

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