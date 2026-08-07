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Brasil

A posição da CNI sobre lei que atualizou tabela do frete

Entidade criticou mudanças impostas por lei sancionada por Lula

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 12h01 | Atualizado em 7 ago 2026, 12h12
Caminhão de carga com dois reboques marrons em movimento rápido, visto de lado, sob um viaduto de concreto e céu azul
Caminhão trafega pela BR-040  (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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A CNI criticou, nesta quarta-feira, a lei que atualizou a tabela do frete, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta semana.

Entre os pontos contestados estão o prazo máximo de 30 dias para quitação do frete e a manutenção de sanções pelo descumprimento dos pisos mínimos até a data de publicação da lei.

Para a entidade, as mudanças “intensificam os efeitos negativos da política ao elevar artificialmente os custos logísticos, reduzir a competitividade da indústria brasileira, comprometer a livre iniciativa, ampliar a insegurança jurídica e gerar impactos econômicos que tendem a ser repassados aos preços dos produtos”.

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A confederação vai agora aditar uma ação apresentada no STF em 2018 contestando os preços mínimos do transporte rodoviário de cargas para contemplar as novas medidas.

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