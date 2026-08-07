A posição da CNI sobre lei que atualizou tabela do frete

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A CNI criticou a nova lei que atualiza a tabela do frete, sancionada por Lula, alertando para o aumento dos custos logísticos, a redução da competitividade da indústria e a insegurança jurídica. A confederação planeja aditar uma ação no STF para contestar as medidas, que considera prejudiciais à economia.

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A CNI criticou, nesta quarta-feira, a lei que atualizou a tabela do frete, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta semana.

Entre os pontos contestados estão o prazo máximo de 30 dias para quitação do frete e a manutenção de sanções pelo descumprimento dos pisos mínimos até a data de publicação da lei.

Para a entidade, as mudanças “intensificam os efeitos negativos da política ao elevar artificialmente os custos logísticos, reduzir a competitividade da indústria brasileira, comprometer a livre iniciativa, ampliar a insegurança jurídica e gerar impactos econômicos que tendem a ser repassados aos preços dos produtos”.

A confederação vai agora aditar uma ação apresentada no STF em 2018 contestando os preços mínimos do transporte rodoviário de cargas para contemplar as novas medidas.