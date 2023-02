A política na Avenida

Na noite do Desfile das Campeãs, no Sambódromo, no Rio de Janeiro, o bloco da política entrou na avenida. Monstrando uma sintonia cada dia mais visível com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o governador do estado, Cláudio Castro, que viveu recentemente uma crise com seu partido, o PL, recebeu em seu camarote duas ministras: Nísia Trindade, da Saúde, e Daniela Carneiro, do Turismo.

No primeiro Carnaval em sua data original pós-pandemia da Covid-19, Nísia, além de distribuir camisetas com os dizeres que são o mote de campanha lançada pela primeira-dama, Janja (“Ouviu um não, respeite a decisão”) também acompanhou o lançamento do Movimento Nacional pela vacinação.

Sem o marido, o prefeito de Belford Roxo, Waguinho (União Brasil), a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, também esteve no camarote. Fotografada, durante a campanha eleitoral (foi eleita deputada federal) ao lado de suspeitos com envolvimento com a milícia, a ministra acompanhou parte dos desfiles ao lado do governador do Rio.