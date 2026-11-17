A federação União-PP já começou a apresentar suas reivindicações ao governo Lula para a composição ministerial do próximo mandato. Em conversa na última semana com o presidente nacional do PT, Edinho Silva, o presidente do União Brasil, Antonio Rueda, sinalizou que pretende manter os três ministérios atualmente ocupados pela legenda. O PP, por sua vez, deseja ampliar sua participação na Esplanada.

Rueda indicou a Edinho que o União Brasil quer preservar o comando dos ministérios das Comunicações, da Integração e do Desenvolvimento Regional e do Turismo. O PP, por sua vez, pretende passar de uma para duas pastas. Atualmente, a legenda controla o Ministério do Esporte e também exerce influência sobre a Caixa Econômica Federal.

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A reivindicação, entretetanto, já encontra um obstáculo dentro do próprio PT. Com o resultado das eleições, integrantes do partido que não conseguiram conquistar mandatos precisarão ser acomodados na estrutura do governo. A necessidade de abrir espaço para esses quadros tende a reduzir a margem de negociação de Lula com os partidos aliados, sobretudo diante da intenção do PP de ampliar sua representação ministerial.

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A negociação também envolve a disputa pelo comando do Congresso Nacional. O União Brasil trabalha pela recondução de Davi Alcolumbre (União-AP) à presidência do Senado, em eleição marcada para fevereiro de 2027. Para isso, conta com os votos da bancada petista, considerada importante para consolidar o favoritismo do senador.

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