A pedagoga que mandará no Turismo; Freixo ficará com autarquia

Uma pasta que não está no núcleo central da gestão Luiz Inácio Lula da Silva, que começa neste domingo, foi alvo de uma queda de braço que envolveu políticos do Rio e a futura primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja.

Apoiador voraz, o prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes (PSD), não conseguiu emplacar o nome do deputado federal Pedro Paulo (PSD), no ministério do Turismo. A opção de Lula foi a deputada mais votada do estado, com 213 mil votos, Daniela do Waguinho (União Brasil). Janja foi contra o nome de Pedro Paulo.

Já Marcelo Freixo, que também tinha sido cotado para a pasta, comandará a Embratur. O ex deputado se desfiliou do PSB e entrou na cota pessoal de Lula. Ele foi o candidato a governador da Federação que apoiou Lula nas eleições no estado do Rio, contra o governador Cláudio Castro (PL). Não há relação hierárquica entre o Ministério e a autarquia.

Quando, na campanha, a equipe de Lula (PT) viu a distância para Jair Bolsonaro (PL) diminuir nas pesquisas, no segundo turno, a estratégia petista foi atrair eleitores em redutos bolsonaristas. Nessa busca, o presidente foi duas vezes à Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e contou com o apoio de Waguinho (União Brasil), prefeito de Belford Roxo, para abrir as portas da região.

Leia mais: A estratégia de Lula para a conquista da Baixada Fluminense

Continua após a publicidade

A pedagoga de 46 anos começou a carreira política em 2017, quando foi nomeada como secretária municipal de Assistência Social e Cidadania de Belford Roxo. Em 2018, foi eleita deputada federal pela primeira vez, quando era do MDB, com cerca de 100 mil votos. Na Câmara dos Deputados, ela atua em três comissões: Educação, Meio Ambiente e Seguridade Social e Família. Daniela também é coordenadora da região sudeste da Frente Parlamentar Mista da primeira Infância do Congresso Nacional.

Leia mais: Lula explora falas de Guedes em última visita ao Rio

A VEJA, a nova ministra disse que investirá na redução da desigualdade social. “Promoveremos a inclusão social com maior oferta de trabalho e distribuição de renda. Outra preocupação é com o turismo regional de forma descentralizada e segura, em cada Estado, visto que precisamos selar o reconhecimento da importância do turismo para o desenvolvimento do país”, disse.

O município de Belford Roxo tem uma secretaria de Cultura, a qual tem um braço no Turismo, que não apresenta rede social ou site. Em 2019, a Justiça ordenou o afastamento do prefeito Waguinho, por desvio de verbas públicas, após denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro.

Veja a matéria do Bom Dia Rio, da @RedeGlobo, sobre a operação Metano, parceria do GAOCRIM/MPRJ e da Polícia Civil, com apoio da CSI/MPRJ e do TCE/RJ, para cumprir ordem judicial de afastamento do prefeito de Belfort Roxo, Waguinho. https://t.co/E0zoOWOnJ4 — Ministério Público do Rio de Janeiro (@MP_RJ) April 30, 2019