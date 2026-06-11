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Brasil

A ‘pátria de chuteiras’: crescem o apoio a Ancelotti e Neymar e a confiança no hexa

Levantamento Genial/Quaest sobre a expectativa do país para a Copa do Mundo foi divulgada nesta quinta-feira

Por José Benedito da Silva Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 10h03 | Atualizado em 11 jun 2026, 10h47
Foto de Ancelotti em jogo
O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti: trabalho aprovado por 58% dos brasileiros (Maddie Meyer/Getty Images)
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Pesquisa Genial/Quaest feita entre os dias 5 e 8 de junho mostra que a confiança do brasileiro na conquista do hexacampeonato da Copa do Mundo cresceu a poucos dias da estreia da Seleção Brasileira no torneio, no próximo sábado, 12, nos Estados Unidos. Também aumentaram a aprovação ao trabalho do técnico Carlo Ancelotti e o aval à convocação do atacante Neymar, que está se recuperando de lesão.

Segundo o levantamento, o percentual de brasileiros que acreditam na conquista do torneio subiu de 25% para 35%, na comparação com a pesquisa anterior, feita em abril. A maioria (56%) ainda acha que o time nacional não deverá ir tão longe (veja o quadro abaixo).

Gráfico de linhas da Quaest sobre a expectativa de vitória do Brasil na Copa de 2026. A linha Não (marrom) sobe de 42% em Abr/23 para 56% em Jun/26. A linha Sim (azul) cai de 50% para 35% no mesmo período. A linha NS/NR (cinza) varia entre 6% e 11%
Quaest – Hexa – Copa do Mundo (Genial/Quaest/Divulgação)

A região mais otimista com a conquista do hexa é o Nordeste (41% acham que o título virá), uma alta de onze pontos percentuais em relação ao levantamento anterior. A maior alta ocorreu no Sudeste, onde a expectativa positiva avançou doze pontos entre um levantamento e outro. O Sul é a região do país menos otimista (veja quadro abaixo).

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Gráfico de linhas mostrando a percepção regional sobre o Brasil ganhar o hexa. Quatro gráficos exibem dados de Sim, Não e NS/NR para Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste/Norte, de outubro de 2025 a junho de 2026. A maioria das regiões mostra queda na confiança e aumento da descrença, exceto o Nordeste, que tem um aumento na confiança em junho de 2026
Quaest – Hexa – Copa do Mundo – por regiões do país (Genial/Quaest/Divulgação)

Em relação à renda familiar, o torcedor mais confiante está na faixa que tem menor renda familiar, de até dois salários mínimos mensais, na qual 39% acreditam no título da Seleção Brasileira.

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Gráfico de linhas mostrando a opinião sobre o Brasil ganhar o hexa, segmentado por renda familiar. Três gráficos exibem as respostas Sim, Não e NS/NR em outubro de 2025, abril e junho de 2026, para rendas de até 2 SM, mais de 2 a 5 SM e mais de 5 SM. A linha Não geralmente é maior, mas a Sim cresce em junho de 2026 em todas as faixas de renda
Quaest – Hexa – Copa do Mundo – por renda (Genial/Quaest/Divulgação)

Quando questionados sobre até onde a Seleção Brasileira poderá chegar, 23% dizem que o time pode ir até as quartas-de-final, enquanto 8% apontam a semifinal como o ponto de parada da campanha nacional. Apenas 7% acham que o time caiu na fase de grupos.

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Gráfico de barras horizontais mostrando a expectativa de brasileiros sobre a fase que o Brasil alcançará na Copa do Mundo. Ser campeão: 35%, Vice-campeão: 3%, Semifinal: 8%, Quartas de final: 23%, Primeiros mata-mata: 10%, Fase de grupos: 7%, NS/NR: 14%
Quaest – Hexa – Copa do Mundo – expectativa (Genial/Quaest/Divulgação)

Ancelotti aprovado

Na reta final antes da estreia, também cresceu a confiança no trabalho do comandante do time nacional, o técnico italiano Carlo Ancelotti, primeiro estrangeiro a liderar o time nacional na história das Copas do Mundo. Segundo a pesquisa, 58% aprovam o seu trabalho até aqui, uma alta de dezessete pontos percentuais em relação a abril.

Gráfico de linhas mostrando a aprovação do trabalho do técnico Ancelotti na seleção. Em abril, 41% aprovavam, 29% não sabiam/não responderam e 29% desaprovavam. Em junho, 58% aprovavam, 28% não sabiam/não responderam e 14% desaprovavam
Quaest – Hexa – Copa do Mundo – Carlo Ancelotti (Genial/Quaest/Divulgação)
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Apoio a Neymar

Também está em alta o apoio ao atacante Neymar, que aos 34 anos chegou à Copa do Mundo se recuperando de lesão. Polêmica durante a fase de preparação, a sua ida para o torneio tem agora a aprovação de 53% dos brasileiros — seis pontos a mais do que em abril –, enquanto a desaprovação recuou de 45% para 38%.

Gráfico de linhas mostrando a aprovação e desaprovação da convocação de Neymar para a seleção brasileira. Em junho de 2026, 53% aprovam, 38% desaprovam e 9% não sabem ou não responderam
Quaest – Hexa – Copa do Mundo – Neymar (Genial/Quaest/Divulgação)

Pesquisa

O levantamento Genial/Quaest ouviu 2.004 pessoas em todas as regiões do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

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TAGS:
Carlo Ancelotti
Copa do Mundo 2026
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Neymar
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