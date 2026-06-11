A ‘pátria de chuteiras’: crescem o apoio a Ancelotti e Neymar e a confiança no hexa

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Pesquisa Genial/Quaest revela que a confiança do brasileiro na conquista do hexacampeonato da Copa do Mundo 2026 subiu para 35%. O estudo também mostra um crescimento na aprovação do técnico Carlo Ancelotti (58%) e no apoio à convocação do atacante Neymar (53%), indicando um otimismo geral pré-estreia.

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Pesquisa Genial/Quaest feita entre os dias 5 e 8 de junho mostra que a confiança do brasileiro na conquista do hexacampeonato da Copa do Mundo cresceu a poucos dias da estreia da Seleção Brasileira no torneio, no próximo sábado, 12, nos Estados Unidos. Também aumentaram a aprovação ao trabalho do técnico Carlo Ancelotti e o aval à convocação do atacante Neymar, que está se recuperando de lesão.

Segundo o levantamento, o percentual de brasileiros que acreditam na conquista do torneio subiu de 25% para 35%, na comparação com a pesquisa anterior, feita em abril. A maioria (56%) ainda acha que o time nacional não deverá ir tão longe (veja o quadro abaixo).

A região mais otimista com a conquista do hexa é o Nordeste (41% acham que o título virá), uma alta de onze pontos percentuais em relação ao levantamento anterior. A maior alta ocorreu no Sudeste, onde a expectativa positiva avançou doze pontos entre um levantamento e outro. O Sul é a região do país menos otimista (veja quadro abaixo).

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Em relação à renda familiar, o torcedor mais confiante está na faixa que tem menor renda familiar, de até dois salários mínimos mensais, na qual 39% acreditam no título da Seleção Brasileira.

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Quando questionados sobre até onde a Seleção Brasileira poderá chegar, 23% dizem que o time pode ir até as quartas-de-final, enquanto 8% apontam a semifinal como o ponto de parada da campanha nacional. Apenas 7% acham que o time caiu na fase de grupos.

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Ancelotti aprovado

Na reta final antes da estreia, também cresceu a confiança no trabalho do comandante do time nacional, o técnico italiano Carlo Ancelotti, primeiro estrangeiro a liderar o time nacional na história das Copas do Mundo. Segundo a pesquisa, 58% aprovam o seu trabalho até aqui, uma alta de dezessete pontos percentuais em relação a abril.

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Apoio a Neymar

Também está em alta o apoio ao atacante Neymar, que aos 34 anos chegou à Copa do Mundo se recuperando de lesão. Polêmica durante a fase de preparação, a sua ida para o torneio tem agora a aprovação de 53% dos brasileiros — seis pontos a mais do que em abril –, enquanto a desaprovação recuou de 45% para 38%.

Pesquisa

O levantamento Genial/Quaest ouviu 2.004 pessoas em todas as regiões do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.