A parceria da PF com o Coaf para combater o crime organizado e o terrorismo no país

A Polícia Federal fechou recentemente uma parceria com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o Coaf, para o combate ao crime organizado em diferentes frentes.

Segundo o acordo, os dois órgãos irão compartilhar dados, informações, conhecimentos e capacitação para realização de trabalhos conjuntos no enfrentamento ao terrorismo, proliferação de armas de destruição em massa e contra a lavagem de dinheiro.

A ideia é aprimorar mecanismos de prevenção das duas instituições.