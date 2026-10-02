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Brasil

A orientação de Fachin à PF sobre os ministros suspeitos de envolvimento no Master

Presidente da Corte orientou que 'todo e qualquer fato relevante seja rigorosamente apurado'

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 16h31
Homem idoso de óculos, terno azul e toga preta, sentado em cadeira de couro marrom, com microfones à frente e papéis na mesa. Ao fundo, parede de mármore claro com o brasão da República dourado
O presidente do STF, Edson Fachin, durante sessão (Antonio Augusto/STF)
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O presidente do STF, Edson Fachin, enviou um ofício ao diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, defendendo a investigação de suspeitas de envolvimento de ministros da própria Corte nas fraudes do Banco Master.

Fachin declarou que “há inequívoco interesse institucional em que todo e qualquer fato relevante seja rigorosamente apurado, sem exceção de qualquer natureza”.

O magistrado também afirmou que, sempre que chegar à presidência do STF qualquer informação dessa natureza, “serão dados os encaminhamentos devidos”.

Fachin ainda ressaltou que eventuais apurações devem respeitar as “normas constitucionais e processuais aplicáveis”, garantindo tanto a “autonomia das instituições responsáveis pela investigação” quanto as “competências constitucionalmente atribuídas ao Supremo Tribunal Federal”.

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