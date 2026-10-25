A opinião de Daniel Vorcaro sobre contratar Flávia Alessandra e Otaviano Costa
Campanha do BRB com o casal teve aval do dono do Banco Master em 2025
Em março de 2025, a diretor do marketing do Banco Master, Ana Matos, questionou Daniel Vorcaro, após uma reunião com integrantes do Banco Regional de Brasília, o BRB, sobre uma proposta para contratar a atriz Flávia Alessandra e Otaviano Costa para uma “publi” do BRB.
“Flávia Alessandra e Otaviano, casal, estariam ok para você pra campanha publi? Estou rodando reputacional deles”, escreveu Ana.
“Sim. Acho um pouco queimados por programa de sexo. Mas, nessa altura campeonato, não vou me opor a eles”, disse Vorcaro.
“São quentes mesmo… Eu falei isso na reunião. Vou rodar reputacional pra ver o quanto”, concordou Ana Matos, dizendo que iria pesquisar mais sobre o impacto da imagem do casal para a ação publicitária.
Uns dias depois, Ana deu retorno: “A Sofia do BRB disse que o Paulo bateu martelo na Flávia Alessandra pra campanha. Que neste momento será uma campanha institucional sem falar da operação com Master”.
Os dois, como se sabe, foram contratados, prestaram serviço e romperam o contrato quando o escândalo de fraudes envolvendo o Master e o BRB explodiu.