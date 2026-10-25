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Brasil

A opinião de Daniel Vorcaro sobre contratar Flávia Alessandra e Otaviano Costa

Campanha do BRB com o casal teve aval do dono do Banco Master em 2025

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 10h01
Uma mulher e um homem sorrindo para a câmera. A mulher, à esquerda, tem cabelos castanhos ondulados, veste blazer rosa claro sobre blusa branca e cruza os braços. O homem, à direita, tem cabelos grisalhos curtos e barba, veste uma camisa polo azul-marinho de manga comprida
Flávia Alessandra e Otaviano Costa (SZMTO/Divulgação)
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A opinião de Daniel Vorcaro sobre contratar Flávia Alessandra e Otaviano Costa Priorize VEJA no Google

Em março de 2025, a diretor do marketing do Banco Master, Ana Matos, questionou Daniel Vorcaro, após uma reunião com integrantes do Banco Regional de Brasília, o BRB, sobre uma proposta para contratar a atriz Flávia Alessandra e Otaviano Costa para uma “publi” do BRB.

“Flávia Alessandra e Otaviano, casal, estariam ok para você pra campanha publi? Estou rodando reputacional deles”, escreveu Ana.

“Sim. Acho um pouco queimados por programa de sexo. Mas, nessa altura campeonato, não vou me opor a eles”, disse Vorcaro.

“São quentes mesmo… Eu falei isso na reunião. Vou rodar reputacional pra ver o quanto”, concordou Ana Matos, dizendo que iria pesquisar mais sobre o impacto da imagem do casal para a ação publicitária.

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Uns dias depois, Ana deu retorno: “A Sofia do BRB disse que o Paulo bateu martelo na Flávia Alessandra pra campanha. Que neste momento será uma campanha institucional sem falar da operação com Master”.

Os dois, como se sabe, foram contratados, prestaram serviço e romperam o contrato quando o escândalo de fraudes envolvendo o Master e o BRB explodiu.

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