A operação da PF após o saque de R$ 2,5 milhões em espécie no Pará
Corporação apreendeu dinheiro vivo no momento da retirada em agência de Belém e prendeu dois suspeitos
Agentes da Polícia Federal prenderam duas pessoas nesta quarta-feira (16) após a retirada de 2,5 milhões de reais em espécie de uma agência bancária em Belém (PA). O dinheiro foi apreendido no local.
A Controladoria-Geral da União (CGU) participou das apurações e atuou no rastreamento dos recursos. As investigações indicam que o montante foi desviado dos cofres públicos para o financiamento irregular de campanha eleitoral. Durante a ação, a PF também apreendeu uma arma de fogo e materiais para perícia.
Os dois suspeitos estão à disposição do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) e poderão responder por lavagem de dinheiro, associação criminosa e corrupção eleitoral.