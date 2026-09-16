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A operação da PF após o saque de R$ 2,5 milhões em espécie no Pará

Corporação apreendeu dinheiro vivo no momento da retirada em agência de Belém e prendeu dois suspeitos

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 17h57 | Atualizado em 16 set 2026, 18h01
Mesa de madeira com pilhas de dinheiro, uma pistola, algemas, carregadores e um distintivo da Polícia Federal
PF apreendeu dinheiro vivo no momento da retirada em agência de Belém e prendeu dois suspeitos (divulgação/Polícia Federal)
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A operação da PF após o saque de R$ 2,5 milhões em espécie no Pará Priorizar nos meus resultados Google

Agentes da Polícia Federal prenderam duas pessoas nesta quarta-feira (16) após a retirada de 2,5 milhões de reais em espécie de uma agência bancária em Belém (PA). O dinheiro foi apreendido no local.

A Controladoria-Geral da União (CGU) participou das apurações e atuou no rastreamento dos recursos. As investigações indicam que o montante foi desviado dos cofres públicos para o financiamento irregular de campanha eleitoral. Durante a ação, a PF também apreendeu uma arma de fogo e materiais para perícia.

Os dois suspeitos estão à disposição do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) e poderão responder por lavagem de dinheiro, associação criminosa e corrupção eleitoral.

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Uma mesa de madeira com uma grande pilha de dinheiro em notas de cinquenta reais, algemas, uma pistola preta, três carregadores de munição e um distintivo da Polícia Federal
Dinheiro, arma e materiais apreendidos pela PF (Divulgação/Polícia Federal)
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