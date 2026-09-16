A operação da PF após o saque de R$ 2,5 milhões em espécie no Pará

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A Polícia Federal apreendeu R$ 2,5 milhões em Belém e prendeu duas pessoas suspeitas de desviar o dinheiro dos cofres públicos para financiamento irregular de campanha eleitoral. A ação, que contou com apoio da CGU, resultou na apreensão de uma arma e outros materiais. Os detidos podem responder por lavagem de dinheiro, associação criminosa e corrupção eleitoral.

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Agentes da Polícia Federal prenderam duas pessoas nesta quarta-feira (16) após a retirada de 2,5 milhões de reais em espécie de uma agência bancária em Belém (PA). O dinheiro foi apreendido no local.

A Controladoria-Geral da União (CGU) participou das apurações e atuou no rastreamento dos recursos. As investigações indicam que o montante foi desviado dos cofres públicos para o financiamento irregular de campanha eleitoral. Durante a ação, a PF também apreendeu uma arma de fogo e materiais para perícia.

Os dois suspeitos estão à disposição do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) e poderão responder por lavagem de dinheiro, associação criminosa e corrupção eleitoral.