🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Brasil

A ofensiva da Justiça Eleitoral para barrar candidatos do crime organizado no Rio

Tribunal Regional Eleitoral vai mapear candidaturas suspeitas com a ajuda de órgãos de segurança e inteligência

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 11h25 | Atualizado em 10 jul 2026, 11h27
Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - TRE-RJTribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - TRE-RJ
Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. (Divulgação/VEJA)
Continua após publicidade
A ofensiva da Justiça Eleitoral para barrar candidatos do crime organizado no Rio Priorizar nos meus resultados Google

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) instalou um gabinete integrado com órgãos de segurança e investigação para tentar barrar a interferência de facções e milícias nas eleições de 2026. A iniciativa faz parte de uma ofensiva mais ampla contra a infiltração do crime organizado na política, um dos principais desafios da Justiça Eleitoral no estado.

O trabalho será dividido em duas frentes. A primeira é o mapeamento de locais de votação em áreas de alto risco, que poderão ser transferidos de endereço para impedir que o controle territorial de facções e imilícias interfira no exercício do voto. A segunda é o compartilhamento de informações entre os órgãos de segurança para identificar e barrar eventuais candidatos com vínculos com o crime organizado. O gabinete também deverá coordenar medidas de proteção de urnas, prédios públicos e equipes da Justiça Eleitoral durante a campanha e nos dias de votação.

O desembargador Claudio de Mello Tavares, presidente do TRE, definiu o enfrentamento do crime organizado no processo eleitoral como o principal eixo de sua gestão. Foi ele quem costurou o pedido de tropas federais para reforçar a segurança nas eleições. Em um primeiro momento, o desembargador Ricardo Couto, que governa interinamente o estado, havia dispensado a ajuda, mas recuou após ter sido alertado pelo Tribunal Regional Eleitoral sobre a necessidade do reforço. 

A nova força-tarefa, batizada de Gabinete Extraordinário de Segurança Institucional (Gaesi), reúne representantes dos governos municipal, estadual e federal. Participam a Procuradoria Regional Eleitoral, o Ministério Público do Rio, o Comando Militar do Leste, as polícias Federal, Civil, Militar e Rodoviária Federal, a Secretaria estadual de Segurança Pública, a administração penitenciária e a Guarda Municipal.

Siga
Continua após a publicidade

Parte das instituições que compõem o novo gabinete já participa do Grupo de Trabalho Unificado de Defesa da Integridade Eleitoral, também criado pelo tribunal. A iniciativa reúne setores de inteligência para enfrentar sobretudo a coação de eleitores em áreas dominadas por facções criminosas e milícias.

A mobilização ocorre em um momento de preocupação crescente com a presença do crime organizado nas estruturas públicas fluminenses. Investigações recentes da Polícia Federal e do Ministério Público apontaram suspeitas de relações entre agentes políticos, milicianos e integrantes de facções, aumentando a pressão por mecanismos capazes de evitar que esse poder territorial seja convertido em influência eleitoral.

Publicidade
TAGS:
Eleições: Rio de Janeiro
Justiça Eleitoral
Rio de Janeiro
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).