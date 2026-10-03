A nova temporada de ‘O Menino Maluquinho, a peça’ já tem projeto para sair

O governo autorizou recentemente uma produtora de São Paulo a captar, via Lei Rouanet, 3,2 milhões de reais para a nova temporada do espetáculo infantil O Menino Maluquinho, a peça.

Produzido a partir do universo de Ziraldo, morto em 2024, pela Cia. Cênica Nau de Ícaros, o projeto tem o objetivo de dar continuidade ao espetáculo que já reuniu mais de 45.000 espectadores em mais de 100 apresentações e ganhou o Prêmio APCA de Melhor Espetáculo Infantil em sua primeira temporada em São Paulo.

A nova temporada na capital paulista terá trinta apresentações. O espetáculo também será levado para Brasília, onde ocorrerão quatro apresentações.

“A iniciativa acompanha ações de formação de público, com realização de três ensaios abertos (dois em São Paulo e um em Brasília), destinados a estudantes da rede pública de ensino, com transporte e alimentação para 250 participantes por atividade”, diz o projeto.

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Ao dar continuidade à circulação artística, mediação cultural e valorização de uma das obras mais representativas da literatura infantil brasileira, a proposta reafirma o compromisso da Nau de Ícaros com a democratização do acesso à cultura, formação de novos espectadores e difusão do patrimônio literário nacional. Ainda não há uma data para o início das apresentações.