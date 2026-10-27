A nova reparação econômica a Dilma Rousseff por perseguição durante ditadura

A ex-presidente Dilma Rousseff passará a receber uma reparação mensal de 17,5 mil reais por ter sido perseguida durante a ditadura militar. Além disso, receberá um pagamento único de 6,6 milhões de reais, referente a valores retroativos.

Dilma é atualmente presidente do Novo Banco do Desenvolvimento, conhecido informalmente como Banco dos Brics.

Em 2022, durante o governo de Jair Bolsonaro, a Comissão da Anistia indeferiu um pedido da ex-presidente para ser reconhecida como anistiada política.

No ano passado, o mesmo colegiado, agora com nova formação, aceitou um recurso e reviu a decisão. Na época, foi determinado um pagamento único de 100. 000 reais, além de um pedido de desculpas em nome do Estado brasileiro.

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Agora, houve uma nova alteração para determinar o pagamento mensal e a compensação pelos valores retroativos. O valor da prestação mensal foi calculado a partir do salário médio da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, onde Dilma trabalhou nos anos 1970.