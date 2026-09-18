A nova pesquisa que mostra o acirramento pelo 2º lugar na disputa pelo governo do Paraná
Paraná Pesquisas mostra ainda que briga pelo Senado tem empate técnico entre os dois primeiros colocados
Levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 18, mostra estagnação de Sergio Moro (PL) na liderança pela corrida ao governo do Paraná nas eleições deste ano. O senador marca 44,7% das intenções de voto, segundo os números e oscilou dentro da margem de erro no comparativo com as duas pesquisas anteriores. A briga pela segunda posição está entre Requião Filho (PDT) e Sandro Alex (PSD), que aparecem com 23% e 19,7%, respectivamente. Os demais candidatos não atingiram 1%. São eles: Luiz França (Missão), que apareceu com 0,7%, Doutor Alexandre Salomão (Mobiliza), que marcou 0,4%, Tayná Miessa (UP), também 0,4%, Adriano Funileiro (PCO), com 0,3%, e Samuel de Mattos (PSTU), 0,3%. Nenhum, branco ou nulo representam 5,8%, enquanto os eleitores que não sabem ou não opinaram somam 4,8%.
De acordo com o instituto, 1.280 eleitores em 57 municípios foram entrevistados para a pesquisa. Tal amostra representativa do Estado do Paraná atinge um grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de 2,8 pontos percentuais para os resultados gerais. As entrevistas foram realizadas nesta semana, entre os dias 15 e 17.
Quatro candidatos ao Senado têm acima de 25% das intenções de voto
O Paraná Pesquisas também realizou levantamento sobre as intenções de voto do eleitor paraense para o Senado Federal. De acordo com os números, o ex-procurador do MPF Deltan Dallagnol (Novo) tem 31,6%. Logo atrás, em empate técnico, aparece Alexandre Curi (Republicanos), com 30,4%. O terceiro colocado é Filipe Barros (PL) com 26,3%, empatado com Gleisi (PT), que marca 25,9%. Na sequência, Cristina Graeml (PSD) aparece com 14,8%, Dr. Rosinha (PT) tem 12,5%. Marcelo Marcelino (PCO), tem 1,3%, Joaquim do MLB (UP), e Karen Guerreiro (Missão) têm 0,9% cada. Nenhum, branco ou nulo representam 7,4%, enquanto não sabem ou não opinaram, 6,1%.