A nova pesquisa que mostra o acirramento pelo 2º lugar na disputa pelo governo do Paraná

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Uma pesquisa do Paraná Pesquisas revela a estagnação de Sergio Moro na liderança pela corrida ao governo do Paraná, com 44,7% das intenções de voto. A disputa pela segunda posição é acirrada entre Requião Filho e Sandro Alex. Para o Senado, Deltan Dallagnol lidera, seguido de perto por Alexandre Curi, Filipe Barros e Gleisi, em um empate técnico.

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Levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 18, mostra estagnação de Sergio Moro (PL) na liderança pela corrida ao governo do Paraná nas eleições deste ano. O senador marca 44,7% das intenções de voto, segundo os números e oscilou dentro da margem de erro no comparativo com as duas pesquisas anteriores. A briga pela segunda posição está entre Requião Filho (PDT) e Sandro Alex (PSD), que aparecem com 23% e 19,7%, respectivamente. Os demais candidatos não atingiram 1%. São eles: Luiz França (Missão), que apareceu com 0,7%, Doutor Alexandre Salomão (Mobiliza), que marcou 0,4%, Tayná Miessa (UP), também 0,4%, Adriano Funileiro (PCO), com 0,3%, e Samuel de Mattos (PSTU), 0,3%. Nenhum, branco ou nulo representam 5,8%, enquanto os eleitores que não sabem ou não opinaram somam 4,8%.

De acordo com o instituto, 1.280 eleitores em 57 municípios foram entrevistados para a pesquisa. Tal amostra representativa do Estado do Paraná atinge um grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de 2,8 pontos percentuais para os resultados gerais. As entrevistas foram realizadas nesta semana, entre os dias 15 e 17.

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Quatro candidatos ao Senado têm acima de 25% das intenções de voto

O Paraná Pesquisas também realizou levantamento sobre as intenções de voto do eleitor paraense para o Senado Federal. De acordo com os números, o ex-procurador do MPF Deltan Dallagnol (Novo) tem 31,6%. Logo atrás, em empate técnico, aparece Alexandre Curi (Republicanos), com 30,4%. O terceiro colocado é Filipe Barros (PL) com 26,3%, empatado com Gleisi (PT), que marca 25,9%. Na sequência, Cristina Graeml (PSD) aparece com 14,8%, Dr. Rosinha (PT) tem 12,5%. Marcelo Marcelino (PCO), tem 1,3%, Joaquim do MLB (UP), e Karen Guerreiro (Missão) têm 0,9% cada. Nenhum, branco ou nulo representam 7,4%, enquanto não sabem ou não opinaram, 6,1%.