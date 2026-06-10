A nova ferramenta do CNJ para analisar pedidos de recuperação judicial no agronegócio

O CNJ vai começar a integrar imagens de satélite e inteligência artificial aos processos envolvendo recuperação judicial de produtores rurais. O objetivo é permitir que magistrados verifiquem, em tempo real, se as informações apresentadas nos autos correspondem à realidade das propriedades.

O projeto-piloto abrange sete estados — Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo — que concentram cerca de metade de todos os casos em tramitação no país.

A ferramenta adotada é a plataforma VMG (Verificação Agrícola, Monitoramento e Conformidade de Grãos), desenvolvida pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, que cruza imagens de satélite com histórico de safras, condições climáticas, impactos de estiagem e garantias vinculadas a cada processo.

Com um clique, o juiz passa a ter acesso a um retrato fiel da propriedade — não apenas ao que o devedor escolheu apresentar.

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Após a fase de testes e capacitação dos magistrados nos estados selecionados, o CNJ pretende expandir o modelo para todo o território nacional.

“Como a verificação será em tempo real, o Poder Judiciário poderá identificar com mais facilidade indícios de fraudes ou situações que indiquem a inviabilidade econômica da atividade, com potencial evolução para a falência”, afirma Eliseu Silveira, advogado especializado em recuperação judicial.