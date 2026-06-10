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Brasil

A nova ferramenta do CNJ para analisar pedidos de recuperação judicial no agronegócio

Juízes poderão usar imagens de satélite para verificar se fazenda existe antes de analisar pedidos

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 13h30
Sede do Conselho Nacional de Justiça, em Brasília
Sede do Conselho Nacional de Justiça, em Brasília  (Rômulo Serpa/CNJ/Divulgação)
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A nova ferramenta do CNJ para analisar pedidos de recuperação judicial no agronegócio Priorize VEJA no Google

O CNJ vai começar a integrar imagens de satélite e inteligência artificial aos processos envolvendo recuperação judicial de produtores rurais. O objetivo é permitir que magistrados verifiquem, em tempo real, se as informações apresentadas nos autos correspondem à realidade das propriedades.

O projeto-piloto abrange sete estados — Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo — que concentram cerca de metade de todos os casos em tramitação no país.

A ferramenta adotada é a plataforma VMG (Verificação Agrícola, Monitoramento e Conformidade de Grãos), desenvolvida pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, que cruza imagens de satélite com histórico de safras, condições climáticas, impactos de estiagem e garantias vinculadas a cada processo.

Com um clique, o juiz passa a ter acesso a um retrato fiel da propriedade — não apenas ao que o devedor escolheu apresentar.

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Após a fase de testes e capacitação dos magistrados nos estados selecionados, o CNJ pretende expandir o modelo para todo o território nacional.

“Como a verificação será em tempo real, o Poder Judiciário poderá identificar com mais facilidade indícios de fraudes ou situações que indiquem a inviabilidade econômica da atividade, com potencial evolução para a falência”, afirma Eliseu Silveira, advogado especializado em recuperação judicial.

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Conselho Nacional de Justiça - CNJ
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