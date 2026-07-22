A nova decisão da Justiça contra Virginia sobre bets: o que muda para a influenciadora

A Justiça do Distrito Federal determinou que Virginia Fonseca retire em até 48 horas anúncios de apostas esportivas publicados em suas redes sociais. A liminar, concedida a pedido do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), também impõe novas regras para futuras campanhas da influenciadora com a plataforma Blaze. Segundo o órgão, havia indícios de que conteúdos publicitários estariam sendo divulgados sem identificação clara, o que poderia induzir seguidores ao erro.

Pela decisão, toda publicidade relacionada a apostas — incluindo stories, reels, publicações no feed e transmissões ao vivo — deverá ser identificada de forma ostensiva como conteúdo patrocinado, mesmo quando inserida em postagens sobre a rotina da influenciadora. Também ficam proibidas campanhas que apresentem apostas como fonte de renda, investimento ou solução para dificuldades financeiras, além de mensagens que sugiram ganhos garantidos ou ausência de riscos.

O caso ganhou novos desdobramentos após o MPDFT apresentar documentos, entre eles o contrato entre Virginia e a Blaze, para reforçar o pedido de urgência. O Ministério Público também ampliou o pedido de indenização para R$ 380 milhões, valor que pretende destinar a apostadores que afirmam ter sido influenciados por publicidade sem a devida identificação. A defesa da influenciadora informou que analisaria a decisão antes de se pronunciar, enquanto a Blaze ainda não comentou a nova liminar.

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