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Brasil

A negociação por postos no Congresso por trás do apoio do Republicanos a Flávio

Negociação segue a lógica dos acordos que, nos últimos anos, têm distribuído os comandos da Câmara e do Senado entre partidos diferentes

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 18h25
Homem de pele clara, cabelo escuro e camisa azul, com expressão séria e lábios cerrados, em meio a uma multidão com a bandeira do Brasil ao fundo
Flávio Bolsonaro - 04/10/2026 (Joédson Alves/Agência Brasil/Divulgação)
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O apoio do Republicanos a Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no segundo turno, anunciado nesta quarta-feira, envolve um acordo para as eleições aos comandos da Câmara e do Senado em 2027. A negociação prevê o apoio do PL à recondução de Hugo Motta (Republicanos-PB) à presidência da Câmara. Em contrapartida, o Republicanos, ligado à Igreja Universal, deve respaldar a candidatura de Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha de Flávio, à presidência do Senado.

A formalização da aliança foi marcada para as 18h. A adesão do Republicanos reforça o movimento de aproximação de partidos e lideranças com o candidato do PL, que também recebeu apoio da federação União-Progressistas e de Ronaldo Caiado, candidato do PSD derrotado na disputa presidencial.

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O PL terá as maiores bancadas nas duas Casas na próxima legislatura, com 121 deputados e 28 senadores, mas precisará de aliados para eleger seus candidatos. A negociação também segue a lógica dos acordos que, nos últimos anos, têm distribuído os comandos da Câmara e do Senado entre partidos diferentes.

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