A negociação por postos no Congresso por trás do apoio do Republicanos a Flávio

O apoio do Republicanos a Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no segundo turno, anunciado nesta quarta-feira, envolve um acordo para as eleições aos comandos da Câmara e do Senado em 2027. A negociação prevê o apoio do PL à recondução de Hugo Motta (Republicanos-PB) à presidência da Câmara. Em contrapartida, o Republicanos, ligado à Igreja Universal, deve respaldar a candidatura de Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha de Flávio, à presidência do Senado.

A formalização da aliança foi marcada para as 18h. A adesão do Republicanos reforça o movimento de aproximação de partidos e lideranças com o candidato do PL, que também recebeu apoio da federação União-Progressistas e de Ronaldo Caiado, candidato do PSD derrotado na disputa presidencial.

Continua após a publicidade

O PL terá as maiores bancadas nas duas Casas na próxima legislatura, com 121 deputados e 28 senadores, mas precisará de aliados para eleger seus candidatos. A negociação também segue a lógica dos acordos que, nos últimos anos, têm distribuído os comandos da Câmara e do Senado entre partidos diferentes.