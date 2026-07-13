🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Brasil

A mudança na percepção do eleitor em relação a Janja, segundo cientista político

Ao Ponto de Vista, Leonardo Barreto afirmou ainda que voto feminino será disputado tanto pela campanha de Lula quanto pela de Flávio Bolsonaro

Por Laísa Dall'Agnol Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 13h59 | Atualizado em 13 jul 2026, 15h44
Continua após publicidade
A mudança na percepção do eleitor em relação a Janja, segundo cientista político Priorizar nos meus resultados Google

As mulheres devem ocupar um papel central na disputa eleitoral, mas o peso desse eleitorado precisa ser compreendido dentro de um contexto mais amplo de vulnerabilidade social. A avaliação é do cientista político Leonardo Barreto, feita durante participação no programa Ponto de Vista desta segunda-feira, 13, ao analisar o comportamento do voto feminino e a estratégia de comunicação em torno da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja.

Para Barreto, a percepção pública sobre a primeira-dama passou por mudanças nos últimos anos. Segundo ele, na eleição anterior, Janja era vista como um elemento que transmitia juventude e vitalidade à imagem de Lula, interpretação que, em sua avaliação, dialogava com estereótipos presentes na sociedade brasileira sobre relacionamentos entre homens mais velhos e mulheres mais jovens.

De acordo com o cientista político, pesquisas qualitativas mais recentes indicam uma inversão dessa percepção. Em vez da imagem de uma companheira jovem, Janja passou a ser identificada principalmente como uma figura “cuidadora” do presidente.

Siga
Continua após a publicidade

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Na avaliação de Barreto, essa mudança alterou o impacto político da primeira-dama na estratégia de comunicação do governo. Segundo ele, a percepção mais recente tende a produzir efeitos negativos, o que explicaria uma presença menos destacada de Janja na comunicação política.

Continua após a publicidade

Ao concluir a análise, o cientista político afirmou que a forma como a primeira-dama é percebida pelo eleitorado continua refletindo estereótipos de gênero presentes na sociedade brasileira, influenciando a leitura pública de sua atuação ao lado do presidente. A avaliação foi apresentada durante entrevista ao programa Ponto de Vista.

Continua após a publicidade

Voto feminino

Ao comentar o desempenho de Lula entre as eleitoras, Barreto afirmou que alguns analistas têm adaptado a máxima segundo a qual “é a economia” o principal fator determinante do voto. Segundo ele, no cenário brasileiro, a leitura tem sido substituída pela ideia de que “é o gênero”, em referência ao papel decisivo das mulheres na preferência pelo presidente.

Na avaliação do cientista político, entretanto, limitar a análise ao recorte de gênero não é suficiente. Barreto argumentou que as mulheres fazem parte de um conjunto maior de segmentos que, historicamente, apresentam maior vulnerabilidade social e, por isso, tendem a demonstrar maior apoio a políticas públicas de proteção do Estado.

Continua após a publicidade

Além das mulheres, ele incluiu nesse grupo pessoas com menor grau de instrução, menor renda e idosos. Segundo Barreto, esses segmentos compartilham características sociais que ajudam a explicar uma inclinação maior ao lulismo.

Publicidade
TAGS:
Janja Silva
Maquiavel
Michelle Bolsonaro
Ponto de Vista
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).