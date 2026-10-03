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Brasil

A mudança na disputa de segundo turno entre Lula e Flávio, segundo pesquisa Quaest

Números mostram senador carioca numericamente à frente do petista

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 out 2026, 21h12 | Atualizado em 3 out 2026, 21h13
Lula, de chapéu de palha e camisa vermelha, fala ao microfone apontando o dedo, e Flávio Bolsonaro, de camisa clara, gesticula com as mãos segurando um microfone, com balões amarelos e verdes ao fundo
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro  (Douglas Magno e Gledston Tavares/AFP)
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A mudança na disputa de segundo turno entre Lula e Flávio, segundo pesquisa Quaest Priorize VEJA no Google

Um levantamento do instituto Quaest divulgado neste sábado, 3, mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 44% das intenções de voto para presidente da República em eventual segundo turno contra o principal adversário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que surge com 42%. Veja os números abaixo:

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  • Flávio Bolsonaro (PL): 44%
  • Lula (PT): 42%
  • Branco/nulo/não vai votar: 13%
  • Indecisos: 1%

De acordo com a pesquisa, em setembro Flávio e Lula apareciam empatados com 42% cada. Em agosto, o petista aparecia com 43%, enquanto o senador carioca pontuava 40%.

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O levantamento da Quaest foi encomendado pela TV Globo e ouviu 3.702 eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-02197/2026.

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Primeiro turno mostra empate entre os dois

Pesquisa Quaest divulgada na noite deste sábado, 3, mostra a situação da corrida presidencial na véspera do 1º turno nas eleições de 2026. De acordo com os votos válidos, o candidato Lula aparece com 46%. O principal adversário, Flávio, está com 45%, o que indica segundo turno entre os postulantes ao cargo de presidente da República.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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