A mudança na disputa de segundo turno entre Lula e Flávio, segundo pesquisa Quaest
Números mostram senador carioca numericamente à frente do petista
Um levantamento do instituto Quaest divulgado neste sábado, 3, mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 44% das intenções de voto para presidente da República em eventual segundo turno contra o principal adversário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que surge com 42%. Veja os números abaixo:
- Flávio Bolsonaro (PL): 44%
- Lula (PT): 42%
- Branco/nulo/não vai votar: 13%
- Indecisos: 1%
De acordo com a pesquisa, em setembro Flávio e Lula apareciam empatados com 42% cada. Em agosto, o petista aparecia com 43%, enquanto o senador carioca pontuava 40%.
O levantamento da Quaest foi encomendado pela TV Globo e ouviu 3.702 eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-02197/2026.
Primeiro turno mostra empate entre os dois
Pesquisa Quaest divulgada na noite deste sábado, 3, mostra a situação da corrida presidencial na véspera do 1º turno nas eleições de 2026. De acordo com os votos válidos, o candidato Lula aparece com 46%. O principal adversário, Flávio, está com 45%, o que indica segundo turno entre os postulantes ao cargo de presidente da República.