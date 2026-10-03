A mudança na disputa de segundo turno entre Lula e Flávio, segundo pesquisa Quaest

O levantamento da Quaest foi encomendado pela TV Globo e ouviu 3.702 eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-02197/2026.

Primeiro turno mostra empate entre os dois

Pesquisa Quaest divulgada na noite deste sábado, 3, mostra a situação da corrida presidencial na véspera do 1º turno nas eleições de 2026. De acordo com os votos válidos, o candidato Lula aparece com 46%. O principal adversário, Flávio, está com 45%, o que indica segundo turno entre os postulantes ao cargo de presidente da República.

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