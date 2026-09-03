A mobilização nacional da OAB para cobrar investigação sobre mensagens de Vorcaro e Moraes

O presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, e os presidentes das 27 seccionais da Ordem deverão manifestar ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, a preocupação da advocacia com os recentes fatos revelados envolvendo integrantes da Corte.

Na reunião, marcada para o dia 9 de setembro, a OAB reiterará a defesa de uma investigação rigorosa e aprofundada dos fatos, com respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e à presunção de inocência.

Os representantes da Ordem também deverão ouvir de Fachin quais providências estão sendo adotadas diante do caso. Os presidentes das seccionais participarão da audiência e terão espaço para apresentar suas posições e preocupações ao presidente do Supremo.

O encontro foi solicitado pelo próprio presidente da OAB Nacional, por telefone. Em nota divulgada no dia 1º, a entidade já havia defendido a apuração dos fatos, em relação a quem quer que seja, e manifestado preocupação com os impactos da crise sobre as instituições.