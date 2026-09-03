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Brasil

A mobilização nacional da OAB para cobrar investigação sobre mensagens de Vorcaro e Moraes

Presidentes das 27 seccionais da entidade e o presidente nacional, Beto Simonetti, terão encontro com o presidente do Supremo, Edson Fachin

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 18h42
Montagem com dois homens em close-up: à esquerda, um homem calvo de terno e gravata vermelha, com expressão séria; à direita, um homem barbudo de cabelo escuro penteado para trás, vestindo camisa branca e blazer escuro, com leve sorriso
O ministro Alexandre de Moraes, do STF; e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master (Divulgação/Reprodução)
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O presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, e os presidentes das 27 seccionais da Ordem deverão manifestar ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, a preocupação da advocacia com os recentes fatos revelados envolvendo integrantes da Corte.

Na reunião, marcada para o dia 9 de setembro, a OAB reiterará a defesa de uma investigação rigorosa e aprofundada dos fatos, com respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e à presunção de inocência.

Os representantes da Ordem também deverão ouvir de Fachin quais providências estão sendo adotadas diante do caso. Os presidentes das seccionais participarão da audiência e terão espaço para apresentar suas posições e preocupações ao presidente do Supremo.

O encontro foi solicitado pelo próprio presidente da OAB Nacional, por telefone. Em nota divulgada no dia 1º, a entidade já havia defendido a apuração dos fatos, em relação a quem quer que seja, e manifestado preocupação com os impactos da crise sobre as instituições.

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