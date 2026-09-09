A megaestrutura por trás da turnê do Maroon 5 no Brasil

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O Maroon 5 cumpre uma agenda de shows no Brasil com a turnê ‘Love Is Like World Tour’, passando por São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro. A complexa logística de transporte das toneladas de equipamentos é gerenciada pela Modern Logistics, que utiliza um Boeing 737-800 e estreia em rotas internacionais, diversificando sua atuação no mercado.

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O Maroon 5 cumpre nesta semana uma agenda de shows no Brasil. A passagem por São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro integra a Love Is Like World Tour, décima sexta turnê da história da banda.

A vinda do grupo da Califórnia movimenta não só os fãs de Adam Levine e companhia, mas exige uma estrutura logística e alto investimento para transportar as toneladas de equipamentos do grupo. A oportunidade foi abraçada pela Modern Logistics, que está usando um Boeing 737-800 para gerenciar o envio aéreo dos materiais da banda. O serviço inclui também o transporte conjunto da equipe técnica e marca a estreia da empresa em rotas internacionais próprias.

Além de explorar um segmento estratégico, a iniciativa da empresa simboliza um movimento de diversificação de mercado, demonstrando que a Modern Logistics utiliza operações de alto valor para expandir sua atuação para além dos setores de saúde e comércio eletrônico.

Após tocar no domingo, 6, em Ribeirão Preto (SP) e na terça-feira, 8, no Nubank Parque, na capital paulista, o Maroon 5 segue para Salvador onde se apresenta nesta quinta-feira, 10, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. No sábado, 12, o grupo finaliza a etapa brasileira da turnê no Rock in Rio.