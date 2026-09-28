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A medida sugerida por Nunes Marques a Fachin contra ‘esvaziamento’ do TSE

Presidente da Corte eleitoral pediu providência após decisão de Dino suspendendo ordem de Mendonça

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 18h48 | Atualizado em 28 set 2026, 19h23
Um homem de pele clara, cabelo curto e terno cinza com gravata rosa, veste toga preta e está sentado em uma cadeira vermelha, olhando para a esquerda. Ao lado, outro homem de pele escura e barba, também de toga, está com a cabeça baixa. Ambos estão em um ambiente com painéis de madeira vermelha ao fundo, possivelmente um tribunal ou plenário
O presidente do TSE, Nunes Marques, durante sessão (Leobark Rodrigues/TSE)
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O presidente do TSE, Nunes Marques, solicitou ao presidente do STF, Edson Fachin, a adoção de um “filtro” para a distribuição de petições que solicitem medidas urgentes relacionadas às eleições deste ano.

Segundo Marques, a providência é necessária devido a “episódios reiterados de indevida sobreposição de competência e de violação ao juiz natural”.

O presidente do TSE fez a sugestão em um ofício enviado a Fachin nesta segunda-feira, um dia após o ministro Flávio Dino usar um processo antigo no STF para suspender uma decisão de André Mendonça na Corte eleitoral.

“Solicito a Vossa Excelência que promova filtro na distribuição das petições que solicitem medidas urgentes relacionadas às eleições deste ano, inclusive no âmbito de ações já em curso, para prevenir a prolação de decisões que, no limite, possam impactar negativamente a isonomia entre os candidatos”, afirmou Nunes Marques.

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O magistrado destacou que tem acontecido um movimento para escolher os relatores dos pedidos no STF, por meio do direcionamento a ações antigas de temas semelhantes.

“Não passa despercebido por esta Presidência o peticionamento de ações temerárias no âmbito do Supremo Tribunal Federal em que, a partir de referências genéricas a teses firmadas em ações de controle concentrado, busca-se direcionar pedidos liminares a certas relatorias”, destacou.

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A decisão de Dino foi tomada em processo que tratava originalmente de notícias sobre a situação eleitoral do ex-deputado Deltan Dallagnol.

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