A matemática do caos na segurança pública do Rio de Janeiro

A região metropolitana do Rio de Janeiro teve 2.000 pessoas baleadas em 3 587 tiroteios acontecidos somente em 2022, mostra o levantamento anual do Instituto Fogo Cruzado (IFC) divulgado nesta terça-feira, 31. Entre os atingidos, 984 morreram. A desarrumação na segurança pública do estado fica evidente com a média de 166 indivíduos baleados a cada mês, que teve aproximadamente 295 tiroteios. Os registros destacam as ações policiais como responsáveis por 35% dessas ocorrências; seguido por tentativas de homicídio, 15%, roubo, 13%, e disputas do crime organizado, 5%.

Os números do relatório anterior mostram uma redução ínfima no combate a esse tipo de evento. Em 2021, 2.098 pessoas foram baleadas; 1.083 morreram. O ano de 2022 teve queda de 9% no número de mortos, mas a quantidade de feridos se manteve estável, mostra o estudo.

Diretora executiva do IFC, Cecília Olliveira destaca o relatório anual como uma importante ferramenta de consulta para a produção de políticas públicas que atendam efetivamente às demandas da população. “É a partir da coleta e sistematização de dados que podemos produzir estatísticas e análises, evidenciar problemas e, assim, realmente pensar a segurança pública. Precisamos trabalhar para tornar nossas cidades locais melhores para se viver”, destaca.